Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 12 October 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (12 अक्टूबर 2026)।

आज का धनु राशि का राशिफल (12 अक्टूबर): बच्चों की पढ़ाई आज माता-पिता के लिए चिंता का विषय हो सकती है। वे शायद अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।अपने प्रियतम के साथ आज छुट्टी मना सकते हैं। व्यवसायी और उद्यमी आज कुछ दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर दस्तखत करेंगे जो उनके लिए भविष्य में बहुत ही लाभदायक होंगे। अचल संपत्ति के व्यवसायियों के लिए समाज के प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ व्यक्तियों से बनाएं हुए परस्पर संबंध उनके कारोबार में सहायक होंगे।शिक्षकों को आज सलाह है कि वे कार्यालयीन कामों के प्रति बहुत अधिक सावधानी बरतें। संभव है उन्हें किसी ओर की गलती के लिए भुगतना पड़े।आपका अंतर्ज्ञान, आपकी अविश्वास की आदत और सामान्य समझ आपको भावी आर्थिक नुकसान से बचाएगा। अपने आप को किसी भी तरह की धोखे से बचाये।

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