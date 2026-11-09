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धनु राशि – आज का राशिफल (Dhanu Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 09 नवंबर 2026 धनु राशि – आज का राशिफल (Dhanu Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 09 नवंबर 2026

आज का धनु राशि का राशिफल (09 नवंबर): बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अच्छा दिन है। वे आज मिलने वाले हर उम्र के लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आयेंगे और उनके साथ अपने अनुभवों को बाँट सकेंगे और उनके सामने अभिप्रेरणा का उदहारण बनेंगे।रेल मार्ग से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आज सलाह है कि अपने आरक्षण पत्र की अच्छी तरह जांच कर ले। हो सकता है उनका आरक्षण ना हो पाए या वे प्रतिक्षा सूची में ही हों।शेयर बाजार के निवेशकों और उनके परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों के लिए रोमांचक दिन रहेगा।पिछले कुछ समय से कड़ी मेहनत कर रहे खिलाड़ियों को आखिरकार अपने सभी प्रयासों का फल मिलेगा। वे अपने-अपने खेल में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।सकारात्मक ऊर्जावाले वातावरण और लोगों के सान्निध्य में रहना आपको स्वस्थ रखने में मददगार होगा।

Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 09 November 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (09 नवंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

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Updated: 04:03 AM

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