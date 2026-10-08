Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 08 October 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (08 अक्टूबर 2026)।

आज का धनु राशि का राशिफल (08 अक्टूबर): एकाकी व्यक्तियों के लिए आज कुछ रूमानी और व्यक्तिगत संबंधों से प्रणय जीवन को आनंदपूर्ण बनाया जा सकता है।नौकायन के लिए बाहर जाने वाले बच्चों को बहुत सावधान रहने की जरुरत है। घर के बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ जाएँ क्योंकि किसी दुर्घटना के योग दिखाई देते है।सैर या यात्रा आपको सफल परिणाम दे सकती हैं, विशेष रूप से बिक्री के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन मंगलमय होगा। अचल संपत्ति के व्यवसायी आज भूमि संबंधी कोई व्यवहार अवश्य पूर्ण करेंगे।आज शिक्षकों के लिए कुछ भी सही नहीं होगा। आज का दिन बेहद तनावपूर्ण और थका देने वाला होगा।यही समय है जब आपने अपनी योजनाओं पर काम शुरू कर देना चाहिए। आर्थिक नियोजन की आवश्यकता है।

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