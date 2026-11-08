Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 08 November 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (08 नवंबर 2026)।

आज का धनु राशि का राशिफल (08 नवंबर): लंबे समय से प्रेम संबंध में बंधे युगल आज साथ में जीवन बिताने का फैसला कर सकते हैं। उनके फैसले को उनके माता-पिता की भी मंजूरी अवश्य मिलेगी।किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति के साथ विशेष भेंट की सम्भावना है। इस कारण आपको अपने घरेलू मनोरंजन के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ेगा।व्यापारी और उद्यमी आज किसी नए व्यापार के लिए अनुबंध करेंगे। स्थावर संपत्ति के व्यवसायियों के लिए आज उच्च पदस्थ व्यक्तियों के साथ परस्पर संबंध काफी फायदेमंद सिद्ध होंगे।राजनेताओं को आज पार्टी सदस्यों के आवश्यक और जरुरी समस्याओं के समाधान के लिए बुलावा आ सकता है।आपका सकारात्मक रवैया और पक्का आत्मविश्वास ही आपको आर्थिक सफलता की तरफ ले जाएगा।

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