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धनु राशि – आज का राशिफल (Dhanu Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 06 अगस्त 2026 धनु राशि – आज का राशिफल (Dhanu Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 06 अगस्त 2026

आज का धनु राशि का राशिफल (06 अगस्त): पालक आज अविवाहित युवकों को बाहर पार्टियों में जाने से रोकेंगे।किसी नौकरी के लिए परीक्षा या प्रत्यक्ष भेंट आज सरदर्द और तबियत की खराबी की वजह से संभव ना हो सकेगी।लेखांकन, प्रबंधन और संबंधित विषय पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है।आज नई चुनौतियों का सामना करने से खिलाड़ियों खुद को ऊर्जावान और सबल महसूस करेंगे। वे अपने ही पुराने विक्रम तोड़ेंगे।दीर्घ बीमारियों से पीड़ित आज निकट सम्बंधियों की प्यार और देखरेख के कारण बहुत राहत और आराम का अनुभव करेंगे।

Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 06 August 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (06 अगस्त 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

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Last Story Added: 01:08 PM

राशि

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1 सितंबर को शनि-गुरु बनाएंगे नवपंचम राजयोग, जानें मेष, सिंह और तुला राशि के लिए क्यों है महत्वपूर्ण?

नवपंचम राजयोग 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सितंबर माह में शनि-गुरु एक-दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे, जिससे नवपंचम…

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20 अगस्त को न्यायाधीश शनि की चाल में होगा बदलाव, वृष, मिथुन, तुला और मकर राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

शनि नक्षत्र परिवर्तन 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 20 अगस्त को शनि देव रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश…

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11 अगस्त को शुक्र करेंगे हस्त नक्षत्र में प्रवेश, वृषभ, सिंह और मकर राशियों को नौकरी-बिजनेस में तरक्की के योग

Shukra Gochar 2026: धन के दाता शुक्र इस समय अपनी नीच राशि कन्या राशि में रहकर चंद्रमा के नक्षत्र हस्त…

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10 अगस्त को गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में होंगे उदय, कर्क, तुला, कन्या और धनु राशि वालों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

गुरु उदय 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 10 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में उदित होंगे,…

राशिफल

मेष
मेष

प्रेमियों को अपने अतीत को भुला कर आने वाला भविष्य का खुले मन से स्वागत करना चाहिए। जो लोग एकाकी हैं उन्हें अपने भविष्य के प्रति जागरूक होकर कुछ नए उत्तरदायित्व संभाल लेने चाहिए।पारिवारिक समारोह और स्नेह मिलन आज घर के वयस्कों और अन्य सदस्यों को आनंदित करेंगे। वयस्क जन अपने रिश्तेदारों, बेटों, बेटीयों से…

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वृषभ
वृषभ

आप अपने करीबी लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाएँ, जो किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं उनके उन्हें सांत्वना देंगे। माता-पिता के लिए बच्चों का स्वास्थ्य कुछ चिंता का विषय हो सकता है। अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।नौकरी के लिए प्रात्यक्षिक दिए हुए और परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अच्छे समाचार मिलेंगे।छात्रों का…

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मिथुन
मिथुन

आपका उदारता पूर्ण रवैया और गर्मजोशी आपको कुछ खुशी और प्यार भरे पल देंगे। बच्चे आज अपने से छोटे भाई-बहनों के प्रति प्रेमपूर्वक रहेंगे।निरुद्यम या बेरोजगार लोग आज अपनी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत किये जायेंगे।विधि के क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने कर्मक्षेत्र और व्यवसाय को स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएंगे।शिक्षकों द्वारा किए…

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कर्क
कर्क

आपकी अपने प्रेमी के साथ छुट्टी या यात्रा कि संभावना बताई जाती हैं। शिक्षा हेतु बाहर पढाई कर रहे बच्चे आज अचानक घर आ सकते हैं। उनके इस तरह आने से घर में प्रसन्नता का सुखद माहौल बनेगा।व्यापार के वित्तीय पक्ष के संदर्भ में व्यापारियों के लिए आज का दिन अनिश्चितता और परेशानी भरा रहेगा।स्थावर…

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सिंह
सिंह

एकाकी लोगों के लिए आज का दिन बहुत व्यस्त होगा। वे अनियंत्रित हो सकते हैं। उन्हें चाहिए कि संयम पूर्वक रहें।परिवार के वयस्क आज बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। वे दूसरे सदस्यों के साथ भी मिलजुल कर आनंद मग्न रहेंगे।जो गंभीरता से काम की तलाश में हैं उन्हें अपना परिचय पत्र और बायोडाटा दिखाकर प्रयत्न करने…

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कन्या
कन्या

अविवाहितों को किसी अनापेक्षित मार्ग से आज विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं।शेयर बाजार के मधास्था और प्रतिस्पर्धियों को आज अत्यधिक उतार चढाव के प्रति जागरूक रहना होगा। विशेष कर तब जब वे किसी ग्राहक की रकम का निवेश कर रहे हों।उद्यमी स्वाभाव वाले राजनायिकों के लिए आज ख्याति और उत्थान के अच्छे योग हैं।…

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तुला
तुला

प्रेमी युगल एक-दूसरे के साथ सुखद समय बिता बिताएंगे। बच्चों के बीच के छोटे मोटे झगड़ों के कारण आज परिवार असहज हो सकता है। इन्हें निपटाना ज़रा मुश्किल मालूम होगा।जो लोग नई नौकरी की खोज कर रहे हो, उन्हें नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। इसी के कारण उन्हें प्रसिद्धि और नई पहचान भी…

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वृश्चिक
वृश्चिक

विवाहित जोड़े के लिए आज का दिन सुखद और रूमानी होगा।बच्चे अपनों से बड़ों के लिए और दुर्बल घटकों के लिए करुणा और आदर का भाव दिखा कर सभी का प्यार और प्रशंसा प्राप्त करेंगे।व्यापारियों को अनपेक्षित रूप से वित्तीय सहायता मिलेगी जिससे वे अपनी उत्पादकता और व्यवसाय का विकास कर सकेंगे।अचल संपत्ति कारोबार से…

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धनु
धनु

पालक आज अविवाहित युवकों को बाहर पार्टियों में जाने से रोकेंगे।किसी नौकरी के लिए परीक्षा या प्रत्यक्ष भेंट आज सरदर्द और तबियत की खराबी की वजह से संभव ना हो सकेगी।लेखांकन, प्रबंधन और संबंधित विषय पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है।आज नई चुनौतियों का सामना करने से खिलाड़ियों खुद को…

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मकर
मकर

प्रेमी युगल आज साथी से सकारात्मक इशारा पाकर बेहद प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और अपने भविष्य के लिए उचित निर्णय ले सकते हैं।मनोरंजन हेतु नौकाविहार या जहाजी सैर के योग हैं। आज परीक्षा देने वाले छात्रों को अपनी प्रश्नपत्रिका कठिन लगेगी।राजनेताओं को आज अपने सुनिश्चित ध्येय और विचारों के लिए विरोधी पक्ष के कड़े विरोध…

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कुंभ
कुंभ

रोमांचक रूप से शामिल होने वाले जोड़ों को आज एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। उनकी अन्य व्यस्तताएं हो सकती हैं जो उन्हें एक साथ समय ना बिताने के लिए मजबूर कर सकती हैं।घर में किसी वयस्क व्यक्ति की तबीयत में अनायास आई हुई खराबी से पूरा परिवार परेशान हो जायेगा। उनके स्वास्थ्य…

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मीन
मीन

व्यस्त जोड़े को आज एक-दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। वे शाम को बाहर जा सकते हैं या सैर कर सकते हैं।विवाहित जोड़े आज एक अच्छा, सामंजस्य पूर्ण घरेलू दिन का आनंद लेंगे।बच्चे आज पालकों से हर संभव सहायता कि आशा कर सकते हैं।आपको आज नए काम का अवसर मिल सकता है। नया…

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मेष
मेष

किसी अम्यूजमेंट पार्क या पिकनिक स्पॉट पर जाने से टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच आपसी तालमेल और जुड़ाव बहुत बेहतर होगा।काम के सिलसिले में इस सप्ताह आपकी मुलाक़ात किसी नए व्यक्ति से हो सकती है, और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने से एक नया रोमांस शुरू हो सकता है।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह…

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वृषभ
वृषभ

अकाउंटेंट्स को इस सप्ताह किसी नई कंपनी से जुड़ने का जॉब ऑफर मिल सकता है। यह आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कदम साबित हो सकता है।लंबे समय से परेशान कर रहे सिरदर्द, पीठ दर्द या दांत दर्द जैसी तकलीफों से इस सप्ताह आपको काफी राहत मिलेगी।मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को…

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मिथुन
मिथुन

तकनीकी प्रोफेशनल्स इस सप्ताह अपने करियर के शिखर पर महसूस करेंगे, जिससे वे नए क्षेत्रों और संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रेरित होंगे।डॉक्टरों और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्तता भरा लेकिन संतोषजनक रहेगा।अकाउंटेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने मौजूदा प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले किसी एक्सपर्ट की…

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कर्क
कर्क

राजनीति से जुड़े लोगों को जनता के सामने कोई भी बयान देने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुन लेनी चाहिए।सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को ऑफिस में सुधार देखने के लिए थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि चीजें रातों-रात नहीं बदलतीं।जो मेडिकल प्रोफेशनल्स अपना खुद का अस्पताल या क्लिनिक (डिस्पेंसरी) खोलना चाहते हैं, वे इस सप्ताह इस…

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सिंह
सिंह

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर बेहतरीन खबरें लेकर आएगा। आपको कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या प्रमोशन होने के अच्छे योग हैं।छात्रों को अपने दोस्तों या सहपाठियों से बात करते समय…

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कन्या
कन्या

लंबे समय से बीमार और बिस्तर पर पड़े मरीजों की सेहत में सही दवा और देखभाल से जल्द ही सुधार होगा।इस सप्ताह टीचर्स को कोई सरप्राइज मिल सकता है, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की खबर।अकाउंटेंट्स के लिए यह सप्ताह काफ़ी थका देने वाला हो सकता है। वे अपने काम पर ध्यान…

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तुला
तुला

पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन राजनेताओं (पॉलिटिशियन्स) को उतनी तवज्जो या महत्व नहीं देंगे जो सफल होने के लिए अपनी जी-जान लगा रहे हैं।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) को इस सप्ताह सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। उनकी सारी मेहनत अब रंग लाएगी।इस सप्ताह आप ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर रहेंगे और खुद…

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वृश्चिक
वृश्चिक

वकालत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस सप्ताह किसी नए केस में कुछ अजीब और हैरान करने वाली समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।राजनीति से जुड़े लोग इस सप्ताह आम जनता और अपनी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के बीच काफी लोकप्रिय रहेंगे।टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े लोग इस सप्ताह काम के घंटों के बाद अपने…

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धनु
धनु

इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध को आपके माता-पिता की ओर से औपचारिक मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।शायद छात्र इस सप्ताह होने वाले स्कूल टूर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।जूनियर कर्मचारियों (या आपके अधीन काम करने वाले लोगों) का प्रदर्शन इस सप्ताह उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगा, जिससे काम समय पर पूरा करने में देरी…

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मकर
मकर

जो बिजनेस डील (व्यापारिक सौदे) फाइनल होने के करीब थीं, उनमें इस सप्ताह अचानक कोई रुकावट आ सकती है। इससे काम में लंबी देरी होने की आशंका है।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा राहत भरा रहेगा, क्योंकि उनकी डील्स और कागजी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे।बाज़ार में उछाल आने से इस सप्ताह…

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कुंभ
कुंभ

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।हायर स्टडीज (उच्च शिक्षा) की प्लानिंग कर रहे बच्चे इस सप्ताह आपसे सलाह और सपोर्ट के लिए आ सकते हैं। उनकी समझदारी देखकर आपको गर्व और बेहद खुशी महसूस होगी।तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे जो लोग…

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मीन
मीन

स्टडी टूर (शैक्षणिक यात्रा) पर जा रहे स्टूडेंट्स और टीचर्स को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह छोटी-मोटी दुर्घटनाओं की आशंका है; जंगल और नदी-नालों के रास्तों से यात्रा करने से बचें तो बेहतर होगा।राजनेताओं की महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हो सकती हैं, लेकिन वे अपने विचारों या योजनाओं को जमीन पर…

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मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस राशि के जातक आत्ममंथन से लेकर मानसिक तनाव से निजात पाने की कोशिश कर सकते हैं। इस माह शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में थोड़ा मिला-जुला असर आपको देखने को मिल सकता है। माह के आरंभ में थोड़ा…

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वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों को  धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच से लेकर मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान  कर सकता है। इस राशि के जातक नौकरी या फिर व्यापार के कारण कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी…

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मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों को कुछ क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ क्षेत्रों में संभलकर रहने की जरूरत है। सूर्य 15 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और फिर दूसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में माह के मध्य तक इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता…

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कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मेहनत, उपलब्धियों और आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने वाला महीना माना जाता है। इस राशि के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही जुलाई के मध्य में सूर्य भी गोचर करेंगे। ऐसे में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको…

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सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये माह नए अवसरों, आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेकर आएगा। इस महीने आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आप धैर्य, संयम के साथ कोई कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता अवश्य मिल सकती है।…

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कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में मजबूती आने के साथ आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इस समय आपकी प्राथमिकता धन कमाने के साथ-साथ इसकी बचत करने में ध्यान दें।…

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तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को मिलेजुले रिजर्ट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा और नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे , जिससे करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि…

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वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के शुभ साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं…

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धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही करियर, उच्च शिक्षा और यात्रा से जुड़े कार्यों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से…

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मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए काम- कारोबार के लिहाज से अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से आर्थिक मामलों में सुधार और रुके हुए कामों में गति मिलने के संकेत हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साझेदारी,…

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कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से साझेदारी, दांपत्य जीवन और नए संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव…

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मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर शुभ और प्रगति देने वाला रह सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से नौकरी और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साहस और पराक्रम की प्राप्ति…

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राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…

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वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

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मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

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कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

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सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…

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कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

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तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…

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वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…

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धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

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मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

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मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…

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