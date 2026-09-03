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धनु राशि – आज का राशिफल (Dhanu Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 03 सितंबर 2026 धनु राशि – आज का राशिफल (Dhanu Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 03 सितंबर 2026

आज का धनु राशि का राशिफल (03 सितंबर): प्रेमी युगल एक-दूसरे के साथ सुखद समय बिता बिताएंगे। घर में स्नेह मिलन का आयोजन वयस्कों को आनंदित करेगा। वे बच्चों और अन्य सदस्यों के साथ खुशी का अनुभव करेंगे।जो लोग नई नौकरी की खोज कर रहे हो, उन्हें नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। इसी के कारण उन्हें प्रसिद्धि और नई पहचान भी मिलेगी।वकीलों को आज कुछ नए मुक़दमे मिल सकते हैं। जिनसे उन्हें सम्मान और धन लाभ होगा।अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां जैसे वाद-विवाद, भाषण आदि में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है।शुभ कार्य उन लोगों को फिल्म और साहित्य उद्योग में बहुत व्यस्त रख सकते हैं।

Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 03 September 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (03 सितंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

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Updated: 04:01 AM

राशि

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गजकेसरी राजयोग 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा जल्द ही कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जहां पर…

राशिफल

मेष
मेष

विवाहित जन आज अपने साथी और बच्चों के साथ शाम बिताएंगे, कुल मिलाकर आज की शाम सुखद गुजरेगी।अभिभावकों को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होगा। वे अपने अध्ययन या पाठ्य गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और वे प्रसिद्ध हो जाएंगे।बेरोजगार आज कुछ नए लोगों से मिलेंगे जो उनकी नियुक्ति में बहुत मददगार साबित हो सकते…

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वृषभ
वृषभ

एकाकी जन आज अपने सच्चे प्रेमी से मिलेंगे।आज यात्रा के योग बन रहे हैं। पिछले कुछ समय से लंबित यात्रा आज पूरी होने की संभावना हैं।स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। उन्हें अपेक्षाकृत सफलता बहुत कम प्रयास से ही मिल जाएगी।शेयर बाजार के निवेशक आज बाजार से दूर रह कर…

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मिथुन
मिथुन

अविवाहितों के पालक उनके लिए योग्य सम्बंध के लिए प्रयत्न करेंगे।आलसीपन और अन्य सदस्य आज छात्रों को उनकी पढ़ाई से दूर रख सकते हैं।व्यवहार-कुशल राजनेता आज अपने कार्यक्षेत्र में उभर कर आयेंगे। वे अपने कामकाज को आगे बढ़ाकर अपनी पार्टी में ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे।आज खिलाड़ियों को अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार मिलने…

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कर्क
कर्क

आपके लिए लंबी यात्रा के योग हो सकते हैं। इस यात्रा से आपको कुछ समय के लिए अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है।मरीज आज डॉक्टरों के लिए नई समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि अपने आवेश पर नियंत्रण रखें।तकनीक क्षेत्र के पेशेवरो के लिए आज परेशानी भर दिन हो सकता है।…

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सिंह
सिंह

वयस्कों से अपनी किसी भी समस्या के लिए सलाह लीजिये। इससे आपको उनके अनुभव से लाभ होगा और उन्हें भी प्रसन्नता होगी।बच्चों की पढ़ाई आज माता-पिता के लिए चिंता का विषय हो सकती है। वे शायद अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए आज वरिष्ठ छात्रों की उनके…

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कन्या
कन्या

वयस्कों से अपनी किसी भी समस्या के लिए सलाह लीजिये। इससे आपको उनके अनुभव से लाभ होगा और उन्हें भी प्रसन्नता होगी।किसी अकस्मात् कारण से आप नौकरी का मौका गंवा देंगे, पर धैर्य रखे। नया मौका जल्द ही मिलेगा।खिलाड़ी आज बहुत गतिशील रहेंगे। किसी भी दुस्साहसपूर्ण काम के लिए स्वयं को स्फूर्त और उत्साहित महसूस…

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तुला
तुला

बच्चे आज खुद को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। उनको मामूली खरोंच या चोट हुई, तब भी पूरा परिवार परेशान हो जायेगा।स्वास्थ्य सेवा कर्मी जो अपना निजी अस्पताल खोलना चाहते हैं, इस दिशा में प्रयत्न शुरू कर देंगे।शेयर बाजार के निवेशकों को आज शेयरों पर सट्टा लगाने या जोखिम उठाने से बचने की सलाह दी जाती…

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वृश्चिक
वृश्चिक

आप किसी स्वच्छंद सम्बंध में उलझने की सम्भावना हैं इससे पहले कि आप इसमें उलझते चले जाएँ, अपने आप को जल्द से जल्द इससे बाहर निकाले। एकाकी लोगों के लिए आज का दिन बहुत व्यस्त होगा। वे अनियंत्रित हो सकते हैं। उन्हें चाहिए कि संयम पूर्वक रहें।जो लोग लेखा कर्म के क्षेत्र में है वे…

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धनु
धनु

प्रेमी युगल एक-दूसरे के साथ सुखद समय बिता बिताएंगे। घर में स्नेह मिलन का आयोजन वयस्कों को आनंदित करेगा। वे बच्चों और अन्य सदस्यों के साथ खुशी का अनुभव करेंगे।जो लोग नई नौकरी की खोज कर रहे हो, उन्हें नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। इसी के कारण उन्हें प्रसिद्धि और नई पहचान भी…

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मकर
मकर

घर के किसी वयस्क व्यक्ति का स्वभाव आज कुछ विचलित रह सकता है। उनसे आदर और संयम से पेश आइये। इससे उन्हें मदद मिलेगी।बच्चे अपनों से बड़ों के लिए और दुर्बल घटकों के लिए करुणा और आदर का भाव दिखा कर सभी का प्यार और प्रशंसा प्राप्त करेंगे।व्यापारियों को अनपेक्षित रूप से वित्तीय सहायता मिलेगी…

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कुंभ
कुंभ

शादीशुदा लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है। वे अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। शादी समारोहों का हिस्सा बनेंगे और संबंधों के माध्यम से भी लाभ प्राप्त करेंगे।कुंवारे व्यक्ति आज बहुत खुश हो सकते है, क्योंकि आज उनके सितारे बुलंदी पर है और उनके अपने जीवनसाथी के मिलने के योग बन रहे हैं।आज परिवार, दोस्तों…

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मीन
मीन

रोमांचक साथी को आज एक-दूसरे से किए गए वादों को नहीं भूलना चाहिए।विवाहित लोगों के लिए आज कठिन दिवस साबित होगा, परिवार के सदस्य, खासकर बच्चे आज का दिन बेहाल कर सकते है।अविवाहित आज अपने पालकों और परिवार के साथ आनंद से दिन व्यतीत करेंगे।मनोरंजन हेतु नौकाविहार या जहाजी सैर के योग हैं। राजनेताओं को…

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मेष
मेष

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।वकील इस सप्ताह फैसले लेने में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे। उनके सही फैसलों की सराहना सहकर्मियों के साथ-साथ उनके सीनियर्स भी करेंगे।बच्चों के लिए बाहर घूमने की कोई योजना इस सप्ताह किसी अचानक आए कारण से…

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वृषभ
वृषभ

अगर आपको घूमना-फिरना पसंद है, तो इस सप्ताह आपको अपने प्रियजन के साथ बाहर किसी सुंदर जगह पर रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा।इस सप्ताह आपको अचानक लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसकी उम्मीद आपने पहले से नहीं की होगी।काम के अत्यधिक बोझ, मानसिक तनाव और भावनात्मक परेशानियों के कारण इस सप्ताह…

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मिथुन
मिथुन

किसी अम्यूजमेंट पार्क या पिकनिक स्पॉट पर जाने से टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच आपसी तालमेल और जुड़ाव बहुत बेहतर होगा।काम के सिलसिले में इस सप्ताह आपकी मुलाक़ात किसी नए व्यक्ति से हो सकती है, और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने से एक नया रोमांस शुरू हो सकता है।राजनीति के क्षेत्र में कोई मार्गदर्शक या…

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कर्क
कर्क

बेरोजगार लोगों को इस सप्ताह किसी सहकारी संस्था (को-ऑपरेटिव आर्गेनाइजेशन) से नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है।विरोधी पक्ष इस सप्ताह राजनेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जो भी काम करें, बहुत सोच-समझकर और सावधानी से करें।परीक्षा देने जा रहे छात्रों को इस सप्ताह कड़ी मेहनत…

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सिंह
सिंह

अकाउंटेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने मौजूदा प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। वरना बाद में कुछ अनपेक्षित समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।आपको सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह अपनी सेहत का खास ख्याल रखें।इस सप्ताह आप ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर रहेंगे और खुद…

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कन्या
कन्या

आपके द्वारा आयोजित किसी ट्रिप (यात्रा) में कमजोर व्यवस्था या खराब तैयारियों की वजह से दोस्तों और परिवार के सदस्यों की नाराजगी या आलोचना झेलनी पड़ सकती है।अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए घर के बड़े-बुजुर्गों से सलाह लें। उनके अनुभव और ज्ञान से आपको बहुत फायदा होगा और वे भी अपना अनुभव…

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तुला
तुला

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह सप्ताह काफी कठिन हो सकता है। उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति और अपनों के सहारे की ज़रूरत होगी।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर बेहतरीन खबरें लेकर आएगा। आपको कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या प्रमोशन होने के…

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वृश्चिक
वृश्चिक

लंबे समय से बीमार और बिस्तर पर पड़े मरीजों की सेहत में सही दवा और देखभाल से जल्द ही सुधार होगा।खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वे शायद अपने फैंस की उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाएं।इस सप्ताह टीचर्स को कोई सरप्राइज मिल सकता है, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन या…

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धनु
धनु

रियल एस्टेट (जमीन-जायदाद) के कारोबारियों के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त और फायदे का सौदा साबित होगा।करियर में बदलाव करने या भविष्य की संभावनाओं को बेहतर बनाने की इच्छा रखने वाले तकनीकी पेशेवरों के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल है।उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के नतीजों का इंतज़ार कर रहे छात्रों को इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम…

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मकर
मकर

तकनीक क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ अनबन का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें सावधान रहना चाहिए कि उनके व्यवहार को कोई घमंड या अहंकार न समझे।राजनीति से जुड़े लोग इस सप्ताह आम जनता और अपनी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के बीच काफी लोकप्रिय रहेंगे।टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े लोग इस सप्ताह…

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कुंभ
कुंभ

इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध को आपके माता-पिता की ओर से औपचारिक मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।भरोसेमंद शेयरों में पैसा लगाने के लिए क्लाइंट्स इस सप्ताह अपने शेयर ब्रोकर्स का आभार जताएंगे, क्योंकि वे अपने रिटर्न से बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे।शिक्षक इस सप्ताह और आने वाले समय में अपने करियर में कुछ सकारात्मक…

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मीन
मीन

इस सप्ताह आपको अचानक किसी अनजान या अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ हो सकता है।पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन राजनेताओं (पॉलिटिशियन्स) को उतनी तवज्जो या महत्व नहीं देंगे जो सफल होने के लिए अपनी जी-जान लगा रहे हैं।लव रिलेशनशिप में रह रहे जो लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए…

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मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस राशि के जातक आत्ममंथन से लेकर मानसिक तनाव से निजात पाने की कोशिश कर सकते हैं। इस माह शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में थोड़ा मिला-जुला असर आपको देखने को मिल सकता है। माह के आरंभ में थोड़ा…

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वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों को  धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच से लेकर मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान  कर सकता है। इस राशि के जातक नौकरी या फिर व्यापार के कारण कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी…

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मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों को कुछ क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ क्षेत्रों में संभलकर रहने की जरूरत है। सूर्य 15 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और फिर दूसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में माह के मध्य तक इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता…

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कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मेहनत, उपलब्धियों और आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने वाला महीना माना जाता है। इस राशि के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही जुलाई के मध्य में सूर्य भी गोचर करेंगे। ऐसे में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको…

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सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये माह नए अवसरों, आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेकर आएगा। इस महीने आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आप धैर्य, संयम के साथ कोई कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता अवश्य मिल सकती है।…

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कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में मजबूती आने के साथ आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इस समय आपकी प्राथमिकता धन कमाने के साथ-साथ इसकी बचत करने में ध्यान दें।…

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तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को मिलेजुले रिजर्ट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा और नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे , जिससे करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि…

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वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के शुभ साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं…

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धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही करियर, उच्च शिक्षा और यात्रा से जुड़े कार्यों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से…

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मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए काम- कारोबार के लिहाज से अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से आर्थिक मामलों में सुधार और रुके हुए कामों में गति मिलने के संकेत हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साझेदारी,…

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कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से साझेदारी, दांपत्य जीवन और नए संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव…

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मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर शुभ और प्रगति देने वाला रह सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से नौकरी और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साहस और पराक्रम की प्राप्ति…

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राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…

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वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

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मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

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कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

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सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…

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कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

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तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…

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वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…

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धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

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मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

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मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…

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