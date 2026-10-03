Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 03 October 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (03 अक्टूबर 2026)।

आज का धनु राशि का राशिफल (03 अक्टूबर): विवाहित जोड़े के लिए आज का दिन सुखद और रूमानी होगा।परीक्षाफल की राह देख रहे बच्चे आज निराश होंगे। उन्हें उनकी अपेक्षाकृत परिणाम न मिलने से निराशा होगी।व्यापारियों को अनपेक्षित रूप से वित्तीय सहायता मिलेगी जिससे वे अपनी उत्पादकता और व्यवसाय का विकास कर सकेंगे।अचल संपत्ति कारोबार से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहेगा। लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे व्यावहारिक रूप से काम करे और पैर जमीन पर जमायें। कोई हवाई महल का निर्माण नहीं होगा।शिक्षकों के लिए आज का दिन बहुत लंबा होगा और काम के बाद अतिरिक्त वर्ग के लिए ठहराना पड़ेगा।आगे आने वाले नए अवसरों के रूप में एक आशापूर्ण दिन हो सकता है।

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