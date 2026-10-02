Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 02 October 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (02 अक्टूबर 2026)।

आज का धनु राशि का राशिफल (02 अक्टूबर): प्रेमी युगल एक-दूसरे के साथ सुखद समय बिता बिताएंगे। बच्चों के बीच के छोटे मोटे झगड़ों के कारण आज परिवार असहज हो सकता है। इन्हें निपटाना ज़रा मुश्किल मालूम होगा।जो लोग नई नौकरी की खोज कर रहे हो, उन्हें नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। इसी के कारण उन्हें प्रसिद्धि और नई पहचान भी मिलेगी।वकीलों को आज कुछ नए मुक़दमे मिल सकते हैं। जिनसे उन्हें सम्मान और धन लाभ होगा।शिक्षकों को आज समय के उपरान्त भी अतिरिक्त पढ़ाई के लिए तैयार रहना होगा। परीक्षाएं निकट होने से उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करना जरुरी है।शुभ कार्य उन लोगों को फिल्म और साहित्य उद्योग में बहुत व्यस्त रख सकते हैं।

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