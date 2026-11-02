Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 02 November 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (02 नवंबर 2026)।

आज का धनु राशि का राशिफल (02 नवंबर): विवाहित जोड़े के लिए आज का दिन सुखद और रूमानी होगा।आप लम्बे समय से जो नदी या समुद्र किनारे पर्यटन हेतु मनचाही योजना बना रहे थे उसे अगले दो-तीन हफ्तों के लिए स्थगित करना उचित होगा।व्यापारियों को अनपेक्षित रूप से वित्तीय सहायता मिलेगी जिससे वे अपनी उत्पादकता और व्यवसाय का विकास कर सकेंगे।अचल संपत्ति कारोबार से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहेगा। लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे व्यावहारिक रूप से काम करे और पैर जमीन पर जमायें। कोई हवाई महल का निर्माण नहीं होगा।शिक्षकों के लिए शुभ दिन है। आज उन्हें वेतन वृद्धि मिल सकती है।आगे आने वाले नए अवसरों के रूप में एक आशापूर्ण दिन हो सकता है।

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