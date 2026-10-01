Dhanu Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 01 October 2026: जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Dhanu राशिफल (01 अक्टूबर 2026)।

आज का धनु राशि का राशिफल (01 अक्टूबर): अविवाहितों को किसी अनापेक्षित मार्ग से आज विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं।बाहर मनोरंजन हेतु जाने का कार्यक्रम किसी अनापेक्षित कारण से स्थगित करना पड़ेगा, जिससे सभी को निराशा होगी।शेयर बाजार के मधास्था और प्रतिस्पर्धियों को आज अत्यधिक उतार चढाव के प्रति जागरूक रहना होगा। विशेष कर तब जब वे किसी ग्राहक की रकम का निवेश कर रहे हों।बच्चों को बाहर सैर के लिए ले जाते समय शिक्षकों को सावधान रहने होगा। छुटपुट दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वे सदैव इसके लिए तैयार रहें।खिलाड़ियों को आज किसी अच्छे मार्गदर्शक से मिलने के योग हैं, जिनसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त करकें वे अपने क्षेत्र में प्रगति कर सकें।आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपकी मानसिक सेहत पर निर्भर करता है। चूँकि आप आज बेहद प्रसन्न रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर खुद को स्वस्थ अनुभव करेंगे।

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