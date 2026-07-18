Dhanu Rashifal 18 July 2026 (धनु राशिफल 18 जुलाई 2026): धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति सूर्य के साथ कर्क राशि में विराजमान है। गुरु के अपने उच्च राशि कर्क में होने से आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए काफी लाभकारी हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए आज का दिन काफी खास हो सकता है। आइए जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए कैसे होगा आज का दिन…

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रह सकता है। कामकाज में प्रगति होगी और किसी नई जिम्मेदारी का भार भी मिल सकता है। छात्रों के लिए दिन फलदायी है। काम के सिलसिले में कई यात्राओं ये योग भी बन रहे हैं। इसके साथ ही आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता के संकेत हैं। धन संबंधी मामलों में भी लाभ हो सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं।

आज सितारे संकेत दे रहे हैं कि धनु राशि के व्यापार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से निपटने में महत्वपूर्ण वित्तीय सफलता मिल सकती है। हालांकि, आपको कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले पेशेवरों से सलाह लेने की सलाह दी जाती है। घरेलू मोर्चे पर महिलाओं के लिए यह भाग्यशाली दिन रहेगा।

धनु राशि के जातकों के लिए आज का प्रेम राशिफल आपके रिश्तों में नया उत्साह और मनोरंजन लेकर आएगा। आज आपके और आपके साथी के लिए रोमांचक गतिविधियों में समय बिताने का सही समय है, जिसमें आप दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होगा। आज का दिन प्यार की नई संभावनाएं लेकर आया है, बस इसे गंभीरता से लें।

डिस्क्लेमर: यह राशिफल वैदिक ज्योतिषीय मान्यताओं, ग्रह-नक्षत्रों की स्थितियों और पारंपरिक ज्योतिष सिद्धांतों पर आधारित सामान्य जानकारी है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। इसे किसी भी प्रकार की निश्चित भविष्यवाणी या अंतिम सत्य न माना जाए। किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य, शिक्षा या कानूनी निर्णय से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। व्यक्ति की जन्मकुंडली, दशा और ग्रह स्थिति के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं।