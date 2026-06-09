Sagittarius Horoscope June To December 2026 (धनु राशिफल जून से दिसंबर 2026): धनु राशि के जातकों के लिए अगले 7 माह काफी महत्वपूर्ण है। जून और जुलाई में इस राशि के जातकों को मिश्रित प्रभाव देखने को मिलने वाली है। हालांकि साल के अंत तक आपको कई क्षेत्रों में सफलता के साथ-साथ धन लाभ हो सकता है। धनु राशि में ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो 2 जून को गुरु उच्च राशि कर्क में प्रवेश करके अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं और अक्टूबर में नवम भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा शनि चौथे भाव, राहु तीसरे भाव में और केतु पंचम भाव में स्थित रहेंगे। इसके साथ ही शनि की ढैया भी चल रहा है। इस राशि में मंगल और सूर्य प्रबल योगकारक होंगे। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं पंडित केपी शुक्ल से आर्थिक, करियर, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में कैसा बीतेगा धनु राशि के जातकों के अगले 7 माह…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु और शनि की स्थितियां सामान्यतः बहुत अनुकूल नहीं मानी जातीं। अष्टम भाव में स्थित ग्रह रुकावटों, कठिनाइयों, परेशानियों, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों तथा जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं का संकेत देता है। वहीं चौथे भाव में स्थित शनि मानसिक शांति में कमी, पारिवारिक तालमेल में समस्याएं तथा नौकरी और व्यवसाय में तनाव या झंझट का कारण बन सकता है। हालांकि, शनि और गुरु के त्रिकोण में होने से बृहस्पति और शनि के नकारात्मक असर को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे में नौकरी-व्यापार सहित अन्य क्षेत्रों में परेशानियों का कम सामना करना पड़ सकता है।

धनु राशिफल जून से दिसंबर 2026- करियर ( Sagittarius Career Horoscope 2026)

गुरु के उच्च राशि में आने से आपके करियर में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपको नई नौकरी से लेकर पदोन्नति, धन लाभ से लेकर वेतन वृद्धि हो सकता है। हालांकि जून और जुलाई माह में काम के सिलसिले में थोड़ा सा तनाव हो सकता है। कुछ कार्यों में रुकावट आ सकती है, जिससे आप चिंतित नजर आ सकते हैं। मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा, जिससे कई कठिन परिस्थितियों का समाधान निकल सकता है। वरिष्ठ लोगों की सलाह से आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। नवंबर में गुरु के नवम भाव में आने से आपके करियर में काफी अच्छा असर देखने को मिल सकता है। किस्मत का साथ मिलने के कारण आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं।

धनु राशिफल जून से दिसंबर 2026-आर्थिक स्थिति (Sagittarius Finance Horoscope 2026)

गुरु 2 जून को जब अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, तो लग्न भाव में दृष्टि डालेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। आय में तेजी से सुधार हो सकता है। प्रॉपर्टी-वाहन से लाभ मिलने के कई चांसेस बन सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। विदेश से जुड़े व्यापार से जातकों को धन लाभ हो सकता है। शनि की ढैया होने के बावजूद आपको प्रॉपर्टी, भूमि और वाहन सुख मिल सकता है।

अगस्त से अक्टूबर के बीच अगर जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझकर, बड़ों से सलाह लेने के बाद ही धन लगाएं। धैर्य और सोच-समझकर निर्णय लेने से संभावित नुकसान से बचा जा सकता है और मानसिक शांति भी बनी रहेगी।

धनु राशिफल जून से दिसंबर 2026- व्यापार ( Sagittarius Business Horoscope 2026)

गुरु के कर्क राशि में जाने से आपको व्यापार के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। विदेश में व्यापार कर रहे जातकों को भी लाभ मिल सकते हैं।

2 जून के बाद गुरु अष्टम में आ जाएंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को बड़े नुकसान से बचाव होगा। छिपे हुए व्यापार में कई अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा विदेश में व्यापार की कोशिश कर जातकों को विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है। राहु के कारण डिजिटल व्यापार, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आदि के द्वारा किए गए बिजनेस में खूब लाभ मिल सकता है।

अक्टूबर के बाद गुरु के सिंह राशि में जाने से आपके व्यापार में फिर से सुचारू रूप से परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। आप अपनी रणनीतियों और बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यापार में कई अच्छे फैसले ले सकते हैं। इसके साथ ही नया काम आरंभ कर सकते हैं। भाग्य के मजबूत होने से रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और जीवन में प्रगति का मार्ग खुलने लगेगा।

धनु राशिफल जून से दिसंबर 2026- शिक्षा (Sagittarius Education Horoscope 2026)

शिक्षा के क्षेत्र मंगल का काफी अधिक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। 18 सितंबर से 12 नवंबर की अवधि में मंगल देव नीच अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे। ऐसे में शिक्षा में नकारात्मक असर देखने को मिल सकते हैं। गुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से आपके द्वारा की जा रही मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। जो छात्र बिना किसी लापरवाही के मेहनत करें, तो उनको अच्छा परिणाम मिल सकता है। बुध भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव सकता है।

धनु राशिफल जून से दिसंबर 2026- वैवाहिक और पारिवारिक जीवन (Sagittarius Marriage & Relationships Horoscope 2026)

धनु राशि के जातकों के लिए अगले सात माह परिवारिक और वैवाहिक सुख दे सकते हैं। लंबे समय से परिवार के बीच चला आ रहा मनमुटाव समाप्त हो सकता है। विरोध और तनाव की तीव्रता घटेगी। ऐसे में वातावरण में शांति बनी रहेगी। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। पार्टनर के साथ किसी प्रकार की खटास या दूरी समाप्त हो सकता है। सिंगल लोग नया प्रेम संबंध आरंभ कर सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी। नए लोगों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे और उनसे लाभदायक संबंध स्थापित हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों, ग्रहों के गोचर और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और दशा के आधार पर वास्तविक परिणाम हर व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकते हैं। इसे किसी भी प्रकार का अकाट्य दावा या अचूक निर्णय न माना जाए। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, वित्तीय निवेशों अथवा स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं के लिए कृपया संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित और योग्य विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें।