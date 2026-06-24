Rajyog In Kundli: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में ग्रहों की स्थित के हिसाब से कई तरह के शुभ योगों का निर्माण होता है। इन राजयोगों का कुंडली में बनने से जातकों को सुख-समृद्धि, धन-समृद्धि से लेकर सुख-शांति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से शुभवेसि योग, उभयचरी योग, महाभाग्य योग और केसरी योग जैसे योगों का निर्माण होता है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ फलदीपिका के अनुसार, इन योगों में जन्म लेने वाले जातक के जीवन में कई खुशियों की दस्तक हो सकती है। इन व्यक्तियों का आकर्षक व्यक्तित्व होने के साथ-साथ उच्च बुद्धि, यश, धन और नेतृत्व क्षमता के धनी होते हैं। आइए जानते हैं ‘कुंडली रहस्य’ श्रृंखला में इन शक्तिशाली राजयोगों के प्रभाव और इनके द्वारा मिलने वाले शुभ फलों के बारे में…

शुभ वेसी योग में जन्मे लोग

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ये योग सूर्य के कारण बनते हैं। जब जन्म कुंडली में सूर्य से ठीक दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह यानी बुध, शुक्र या गुरु होता है, तो इस शुभ वेसी योग का निर्माण होता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इस भाव में चंद्रमा, राहु और केतु नहीं होने चाहिए। इस योग में जन्मे जातक काफी सुंदर, सुखी, गुणनिधि, धीर होते हैं। ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी नेतृत्व क्षमता काफी मजबूत होती है, जिससे ये लीडर के तौर पर काफी अच्छे से काम करते हैं। इन व्यक्तियों की यश में वृद्धि होती है। वह सुंदर, दाता, राजा का प्रिय यानी अच्छे ओहदे में होने के साथ-साथ विद्वान होते है। उसका शरीर श्यामवर्णी होता है।

उभयचरी योग में जन्मे लोग

जब जन्म कुंडली में सूर्य के दूसरे और बारहवें भाव के आगे और पीछे दोनों घरों में बुध, शुक्र, गुरु, मंगल या शनि विराजमान हों, तो उभयचरी योग का निर्माण होता है। इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य के आगे या पीछे भाव में चंद्रमा, राहु और केतु न हो। उभयचरी योग में जन्मे जातकों को राजसी सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये अपनी वाणी से समाज में मान-सम्मान पाते हैं। इन्हें बोलना काफी पसंद होता है। ये धनवान और यशस्वी होते हैं। हर कोई इनकी प्रसन्नता करता है।

जातः स्यात् सुभगः सुखी गुणनिधिर्धीरो नृपो धार्मिको

विख्यातः सकलप्रियोजितसुभगो दाता महीशप्रियः।

श्यामाङ्गः प्रियवाद्यपक्षचरितश्चिरो वाग्मी यशस्वी धनी

विद्यादत्र सुवेसिवास्युभयचर्याख्येषु पादकमात्।। ९।।

(फलदीपिका छठा अध्याय-योग)

महाभाग्य में जन्मे जातक

बता दें कि जन्म कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण तब होता है, जब जातक का जन्म दिन के समय यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच हुआ हो या फिर जन्म कुंडली का लग्न, सूर्य और चंद्रमा तीनों विषम राशियां मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ में स्थित हों। फलदीपिका मंत्रेश्वर के अनुसार, जिस व्यक्ति का जन्म महाभाग्य में होता है, तो उसकी आंखें काफी सुंदर होती है। ये काफी विख्यात होने के साथ निर्मल चरित्र वाले होते हैं।

आने वाले समय में ये राजा के साथ सुख पाते हैं और कई संपत्ति, घर के मालिक बनते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन स्त्रियों की कुंडली में ये योग हता है, तो वह उच्च चरित्र वाली, भाग्यशाली होने के साथ-साथ धनवान होती है। पति, पुत्र, पौत्रों का सुख उन्हें चिरकाल तक प्राप्त होता है और वे सदैव सौभाग्यवती रहती हैं।

महाभाग्ये जातः सकलनयनानंदजनको

वदान्यो विख्यातः क्षितिपतिरशीत्यायुरयम:।

वधूनां योगीशस्मिन् सति धनसुमाग्डल्यसहिता

चिरं पुत्रैः पौत्रैः शु भमुपगता सा सुचरिता।। (15)

केसरी योग में जन्मे लोग

केसरी योग को गजकेसरी योग भी कहा जाता है। जब जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति एक ही भाव में होती है या फिर चंद्रमा जिस भाव में स्थित है, उससे 1, 4, 7, या 10वें घर में गुरु बृहस्पति मौजूद होते हैं। इस राजयोग का निर्माण होता है। इसके विपरीत, गुरु से 1, 4, 7, या 10वें भाव में चंद्रमा होने पर भी यह योग बनता है।

फलदीपिका के अनुसार इस योग में जन्मे व्यक्ति शेर के सामान अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उस पर विजय पाते हैं। ऐसा व्यक्ति सभाओं में भाषण देकर लोगों को प्रेरित करता है। किसी विषय पर गंभीरता पूर्वक और अधिकार से बोलने प्रौढ़ भाषण कहलाता है। भाषण करने वाला, राजाओं, राजपुरुषों या शाही वर्ग का आचरण, जीवन-शैली या शासन करने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु हो। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति की बुद्धि काफी तेज होती है और काफी यश पाता है। ये हर क्षेत्र में सफल होते हैं।

केसरीव रिपुवर्गनिर्हृतः प्रौढवाक् सदसि राजसवृत्ति: ।

दीर्घजीव्यतियशा: पटुबुद्धिस्तेजसा जयति केसरियोगे ॥ १६ ॥

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई ज्योतिषीय जानकारी पारंपरिक मान्यताओं और शास्त्रीय संदर्भों पर आधारित है। ज्योतिष एक विश्वास और अध्ययन की परंपरा है, इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी की विधि नहीं माना जाता। राशिफल और ज्योतिषीय विश्लेषण को मार्गदर्शन या मनोरंजन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय (जैसे स्वास्थ्य, करियर, वित्त या अन्य जीवन संबंधी मामलों) के लिए अपने विवेक और विशेषज्ञ सलाह को प्राथमिकता दें।