Rahu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु को पापी और मायावी ग्रह माना जाता है। ऐसे में इसकी स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। इस समय राहु कुंभ राशि में विराजमान है। वहीं 1 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन किया है और अपने ही नक्षत्र शतभिषा को छोड़कर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश कर गए हैं। राहु इस नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक रहेंगे। इस दौरान कन्या राशि के जातकों के जीवन में काफी अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से कन्या राशि के जातकों के जीवन में क्या असर देखने को मिल सकता है…

कन्या राशि के जातकों की गोचर कुंडली की बात करें, तो राहु छठे भाव में रहकर उनकी दृष्टि दसवें, बारहवें और दूसरे भाव में पड़ रही है। इसलिए इस राशि के जातकों के लिए ये नक्षत्र परिवर्तन काफी अनुकूल हो सकता है। छठे भाव में बैठकर के राहु आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। ऐसे में आपको आने वाले समय में कई अच्छे मौके मिल सकते हैं, जिससे आपके जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है।

छठे भाव में राहु के होने से आपके जीवन में लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष, चुनौतियां अब समाप्त हो सकती है। आप हर एक समस्या से बाहर निकल सकते हैं। हर क्षेत्र में आप अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं और आप उनसे आगे निकल सकते हैं।

छठा भाव शत्रुता का भाव कहा जाता है। वहीं राहु के मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करके इस भाव में विराजमान है। मंगल कुंडली के तीसरे और आठवें भाव के स्वामी है। ऐसे में आपके आत्मविश्वास, पराक्रम से लेकर पुरुषार्थ में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आपकी बोलने यानी कम्युनिकेशन पावर मजबूत हो सकती है, जिससे आप कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में भी सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही शत्रुओं से निजात मिल सकती है।

नौकरीपेशा जातकों के लिए राहु का छठा भाव में प्रवेश करना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों को अचानक नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आईटी, टेक्निकल, मेडिकल या फिर विदेश कंपनी में कार्य कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। राहु की दृष्टि बारहवें भाव में है जिसे विदेश का भाव माना जाता है। ऐसे में इस गोचर काल में विदेश के माध्यम से लाभ मिल सकता है। दसवें भाव में राहु की दृष्टि होने से कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी या फिर सहकर्मियों के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो सकते हैं। इसके साथ ही आपके द्वारा की जा रही मेहनत की सराहना हो सकती है। आप कंपनी की बढ़ोतरी के लिए नए-नए आइडियाज आपको दे सकते हैं। इससे आप बड़ी उन्नति पा सकते हैं। इसके साथ ही सरकारी कामों में भी लाभ मिल सकता है।

कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति की बात करें, तो राहु छठे भाव में रहकर धन भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ कर्ज से निजात मिल सकती है। अचानक धन लाभ के भा योग बन रहे हैं।

बिजनेस करने वाले जातकों को भी इस अवधि में लाभ मिल सकता है। आप अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, तो इस अवधि में अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही बिजनेस के लिए आपको लोन भी मिल सकता है।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु को शार्टकट माना जाता है। ऐसे में इसके लिए धन कमाना नैतिक-अनैतिक कुछ भी नहीं होता है। ये केवल चीजों को प्राप्त कराता है। राहु एक तरह आपको खूब धन देंगे। लेकिन दूसरा भाव वाणी का भी है जिसे ये कटु बना देगा। ऐसे में आपको जो अपने प्रतिद्वंदियों, अपने शत्रुओं से परेशानी हो रही है, तो अब उन्हें आप मुंहतोड़ जवाब देने में सफल होंगे। राहु के प्रभाव से आपके कांटेक्ट्स बढ़ेंगे। आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा और उनकी मदद से आप सफलता अर्जित करेंगे।

लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं। ऐसे में आप हर एक बात अपने दोस्तों या फिर फैमिली से बिल्कुल न शेयर करें। इससे आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। ऐसे में आप अपनी प्लानिंग को पूरी तरह से सीक्रेट रखें। इसका बड़ा लाभ आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगा।

ध्यान दें-

सभी कन्या राशि के जातकों को एक जैसा फल प्राप्त हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। करोड़ों जातकों की जन्म कुंडलियां अलग-अलग होती हैं और प्रत्येक कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा दशा अलग होती है। इसलिए व्यक्तिगत फलादेश के लिए पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण आवश्यक होता है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।