Rahu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु को पापी और मायावी ग्रह माना जाता है। नवग्रह में न होने के बावजूद इसकी स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलने वाली है। इस समय राहु कुंभ राशि में विराजमान है और 1 अगस्त को राहु महाराज अपने नक्षत्र शतभिषा को छोड़कर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश कर गए हैं और इस नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक रहेंगे। राहु का ये गोचर जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु, मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचरण जब हमारे जीवन में होगा तो यह हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। आइए जानते हैं राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सिंह राशि की गोचर कुंडली में राशि सप्तम भाव में रहकर उनकी दृष्टि 11वें भाव, लग्न के भाव और तीसरे भाव पर पड़ रही है। बता दें कि मंगल आपके चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी है। ऐसे में राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से वह उन भावों का भी फल प्रदान करने वाले हैं।

सिंह राशि के जातकों की ऊर्जा काफी अच्छी रहने वाले हैं। ऐसे में आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा रहेगा और आप लंबे समय से कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है, क्योंकि राहु के साथ-साथ मंगल का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। राहु के लग्न भाव में दृष्टि होने से आपकी सोच और कार्यशैली में भी प्रभाव देखने तो मिल सकता है। आपके अंदर नए-नए आइडिया आएंगे, जिससे आप अपने करियर में अच्छी उछाल पा सकते हैं। इसके साथ ही सातवें भाव में राहु के होने से नौकरी और बिजनेस में भी काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। बिजनेस की बात करें, तो आप अपनी रणनीतियों के माध्यम से काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। राहु विदेश और टेक्नोलॉजी के कारक हैं। ऐसे में आप ऑनलाइन, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से विदेशों में अच्छा व्यापार कर सकते हैं।

करियर की बात करें, तो आप अपने काम से वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान खींच सकते हैं। ऐसे में आपकी पदोन्नति के साथ-साथ अच्छा वेतन में वृद्धि हो सकती है। आपके काम की सराहना की जा सकती है। राहु आपके अंदर नए आइडियाज को जन्म देगा। अपने कार्य को एक नए तरीके से परफॉर्म करना, बहुत तेजी से कार्य को पूरा करना। इसके साथ ही मान-सम्मान भी बढ़ोतरी हो सकती है। राहु की दृष्टि ग्यारहवें भाव में होने से आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती है।

राहु की दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही हैं, जो शुक्र की राशि है। शुक्र को भौतिक सुख, सौंदर्य, कला आदि का कारक माना जाता है। इसके साथ ही आपके जीवन में अच्छा प्रभाव हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी, लेखन, वादन, सिंगिंग आदि क्षेत्रों में अच्छा कर पाने में सफल हो सकते हैं।

राहु धनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान है जिसके स्वामी मंगल है। मंगल को सिंह राशि में चौथे और नवम भाव के स्वामी माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। इसके अलावा लंबे समय से प्रॉपर्टी से संबंधित चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही नया वाहन, नए घर में प्रवेश या घर का विस्तार करना, घर का डेकोरेशन कर सकते हैं।

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राहु सप्तम भाव में विराजमान है। इस भाव को विवाह का भाव कहा जाता है। ऐसे में जल्दबाजी में कोई विवाह का रिश्ता तय मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। मंगल जल्दबाजी के कारक हैं और राहु गलतफहमी के कारक हैं। भ्रम पैदा कर देते हैं। तो रिश्ते अचानक से आएंगे।

मायावी ग्रह राहु को शेयर मार्केट का भी कारक माना जाता है। ऐसे में शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है। लाभ के भाव पर राहु की दृष्टि है। लेकिन बिना सोचे-समझे किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचना चाहिए।

ध्यान दें-

सभी सिंह राशि के जातकों को एक जैसा फल प्राप्त हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। करोड़ों जातकों की जन्म कुंडलियां अलग-अलग होती हैं और प्रत्येक कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा दशा अलग होती है। इसलिए व्यक्तिगत फलादेश के लिए पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण आवश्यक होता है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।