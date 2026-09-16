Rahu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, राहु को पापी और छाया ग्रह माना जाता है। लेकिन इसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में जरूर देखने को मिलने वाला है। इस समय राहु की स्थिति की बात करें, तो कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। इसके साथ ही राहु 1 अगस्त को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं और अप्रैल 2027 तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। ऐसे में राहु एक अवधि के बाद नक्षत्र पद परिवर्तन भी करेंगे। इसका असर भी 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिल सकती है। बता दें कि अक्टूबर माह के आरंभ में राहु धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में इन तीन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए राहु के धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे पद में जाने का असर…

द्रिक पंचांग के अनुसार, राहु 3 अक्टूबर को रात 9 बजकर 48 मिनट पर धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर को नक्षत्र पद परिवर्तन करेंगे और फिर द्वितीय पद में प्रवेश कर जाएंगे।

कुंभ राशि पर राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने का असर (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे नक्षत्र पद में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में राहु विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त होने के साथ रचनात्मकता में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये गोचर लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों को तकनीक, मीडिया, शोध आदि से जुड़े जातकों को विशेष सफलता हासिल हो सकती है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो इस अवधि में लाभ मिल सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में भी सफलता हासिल हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें, तो धन लाभ के साथ कुछ नए असामान्य रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें।

आपके स्वभाव की बात करें, तो आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ऐसे में आपके अंदर अधिकार जताने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की बात करें, तो अच्छा रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

सिंह राशि पर राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का नक्षत्र पद परिवर्तन लाभकारी हो सकता है। इस राशि के सप्तम भाव में राहु संचरण करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही आपकी सोच और कार्यशैली में भी काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि काफी अच्छी हो सकती है। आपके करियर में एक अच्छा उछाल आ सकता है। आप अपने काम से वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान खींच सकते हैं। ऐसे में पदोन्नति के साथ-साथ वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपके काम की सराहना भी हो सकती है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि देखने को मिल सकती है।

राहु की दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है, जो शुक्र की राशि है। ऐसे में आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। आपके जीवन में काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी, लेखन, वादन, सिंगिंग आदि क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। आपको किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। वाहन, घर खरीदने के अलावा घर का डेकोरेशन कर सकते हैं।

राहु को शेयर मार्केट का भी कारक माना जाता है। ऐसे में राहु के कारण आपको निवेश के माध्यम से अच्छा लाभ मिल सकता है। हालांकि, किसी भी तरह का निवेश सोच विचार कर करें।

मेष राशि पर राहु के धनिष्ठा नक्षत्र पर जाने का असर (Aries Zodiac)

राहु के धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे पद में जाने से मेष राशि के जातकों को भी कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। इस राशि के जातकों की सोच लीग से हटकर होगी। ऐसे में आप सोशल मीडिया, नई तकनीक या फिर शोध के माध्यम से सफलता हासिल कर सकते हैं।

राहु आपके एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं और शनि बारहवें भाव में होकर साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से चली आ रही मानसिक, शारीरिक आदि समस्याएं दूर हो सकती है। इसके साथ ही आपके आत्म विश्वास, साहस और पराक्रम में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। आपके द्वारा लंबे समय से चली आ रही धन समस्याएं अब समाप्त हो सकती है। व्यापार में भी लाभ मिलने के योग नजर आते हैं। आयात-निर्यात के व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है।

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यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।