Rahu Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में राहु को मायावी ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, भौतिक सुख-सुविधाओं, अचानक मिलने वाले अवसरों और बड़े बदलावों से जुड़ा माना जाता है। आपको बता दें कि साल 2026 के अंत में राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। राहु ग्रह हमेशा वक्री गोचर करते हैं।

वहीं राहु का यह गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि हैं और मकर राशि कर्म, अनुशासन, करियर, पद-प्रतिष्ठा और आर्थिक उपलब्धियों से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में राहु का यहां प्रवेश कई लोगों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार राहु की यह स्थिति करीब 18 महीने तक प्रभावी रह सकती है।

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मकर राशि में राहु का क्या प्रभाव होगा?

मकर राशि में राहु के आने से महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है। नौकरी और कारोबार में नई रणनीति बनाने, अलग तरीके से काम करने और बड़े लक्ष्य हासिल करने की इच्छा मजबूत हो सकती है। तकनीक, ऑनलाइन काम, विदेशी संपर्क, रिसर्च, डिजिटल क्षेत्र और ऐसे कुछ ऐसे सेक्टर जिसमें अलग तरीके से सोच की जरूरत होती है, उनमें अवसर बढ़ सकते हैं।

हालांकि राहु को भ्रम और जल्दबाजी से भी जोड़ा जाता है। इसलिए इस दौरान किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय तथ्यों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी रहेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से यह गोचर हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार अलग परिणाम दे सकता है।

इन 4 राशियों को मिल सकता है आर्थिक लाभ

राहु गोचर का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

राहु का प्रवेश मकर राशि में ही होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में विस्तार के अवसर बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए स्रोत तलाशने का मौका मिल सकता है।

राहु गोचर का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का यह परिवर्तन आर्थिक मामलों में नए अवसर पैदा कर सकता है। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और आमदनी बढ़ाने के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। कारोबार करने वाले जातकों को नई डील या नए संपर्कों से फायदा मिलने के योग बन सकते हैं।

राहु गोचर का धनु राशि पर प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर धन और पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और लंबे समय से अटके आर्थिक मामलों में प्रगति हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं।

राहु गोचर का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए राहु का मकर गोचर करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ सकता है और नई जिम्मेदारी के साथ आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। कारोबारियों को भी विस्तार के लिए नए अवसर मिल सकते हैं।

राहु गोचर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

राहु की ऊर्जा को ज्योतिष में तीव्र और अप्रत्याशित माना जाता है। इसलिए इस अवधि में बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा। किसी के बहकावे में आकर आर्थिक फैसला लेने से बचना चाहिए। करियर में सफलता पाने के लिए शॉर्टकट के बजाय लगातार मेहनत और सही रणनीति पर ध्यान देना अधिक लाभकारी हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।