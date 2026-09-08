Rahu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु मायावी और पापी ग्रह माना जाता है, जो एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं। राहु की इस समय स्थिति की बात करें, तो वह कुंभ राशि में विराजमान है। राहु हमेशा वक्री चाल से चलते हैं। ऐसे में वह राशि परिवर्तन करते समय अगली राशि नहीं बल्कि पिछली राशि में गोचर करते हैं। ऐसे ही साल के अंत में राहु राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राहु के मकर राशि में आने से कुछ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है, तो कुछ राशियों के जातकों को संभलकर रहने की जरूरत है। राहु को जीवन में अस्थिरता, भ्रम,असमान परिस्थितियां उत्पन्न आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में शनि की राशि मकर में आने से विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जाता है। आइए जानते हैं राहु के मकर राशि में जाने से किन राशियों को मिल सकता है लाभ…

द्रिक पंचांग के अनुसार, राहु 5 दिसंबर 2026, शनिवार को 07:28 पी एम बजे मकर राशि में प्रवेश जाएंगे और 23 जून 2928 रात 10 बजकर 25 मिनट तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद धनु राशि में संचार करेंगे। राहु के मकर राशि में आने से कुछ राशि के जीवन में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं।

राहु का मकर राशि में गोचर का असर (Capricporn Zodiac)

राहु का मकर राशि में जाने से विशेष असर देखने को मिल सकता है। इस राशि के लग्न में होने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को उनके द्वारा की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है। जीवन में चली आ रहे संघर्ष से आप चलेंगे, तो आपको अधिक से अधिक सफलता हासिल हो सकती है। करियर के क्षेत्र में भी सकारात्मक असर डाल सकता है। आपके कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही आप लाभ के लिए कोई बड़े निर्णय भी ले सकते हैं। आप अनुशासन के साथ कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है।

राजनीति में अपनी छाप छोड़ने का भी ये समय अच्छा हो सकता है। हालांकि गोपनीयता के साथ करेंगे, तो खूब सफलता में हासिल हो सकता है। कुछ जातकों को विदेशी स्रोतों से अप्रत्याशित आय अर्जित कर सकते हैं।

मेष राशि पर राहु के मकर राशि में जाने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में जाना लाभकारी हो सकता है। राहु इस राशि की गोचर कुंडली के दशम भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को पेशेवर जीवन में कई नए अवसर मिल सकते हैं। इससे आपके करियर में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत और लगन का पूरा फल मिल सकता है। आपके अंदर रचनात्मकता में बढ़ोतरी हो सकती है। समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। आप कार्यक्षेत्र में लीक से हटकर कुछ काम करेंगे जिससे आपको काफी सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही इन जातकों की बुद्धि तेजी से काम कर सकती है, जिससे आप अपने भविष्य को सही निर्णय लेने से लेकर जटिल परिस्थितियों से निकल पाने में सफल हो सकते हैं।

सिंह राशि पर राहु के मकर राशि में जाने का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में जाना कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के छठे भाव में राहु गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातक अपने शत्रुओं को परास्त कर पाने में सफल हो सकते हैं। आपके लिए किए जा रहे षडय़ंत्र खराब हो सकते हैं। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। इसके अलावा राजनीति, वकालत, प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य रह जातकों को अपार सफलता के साथ-साथ उच्च पद मिल सकता है। आपके अंदर साहस की भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती हैं, जिससे आप विभिन्न चुनौतियां को पार सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहने की जरूरत है।

मीन राशि पर राहु के मकर राशि में जाने का असर (Pisces Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अनुकूल हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के ग्यारहवें भाव में राहु का गोचर होने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों के सामाजिक जीवन, मित्रों और समूहों से जुड़ी गतिविधियों पर असर देखने को मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आपकी बातों से लोग प्रभावित हो सकते हैं। नए मित्र बनने के योग बन रहे हैं। हालांकि दूसरे के कहने पर अपने जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। आपको शेयर बाजार, लॉटरी, विदेश, तकनीक या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से काफी अच्छा पैसा कमा में सफल हो सकते हैं। आपकी कई इच्छाएं भी पूरी हो सकती है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।