Rahu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु को पापी, मायावी ग्रह माना जाता है। इसे अचानक मिलने वाली सफलता, भ्रम, राजनीति, महत्वाकांक्षा का कारक माना जाता है। ऐसे में राहु की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिल सकता है। राहु की स्थिति की बात करें, तो इस समय कुंभ राशि में विराजमान है। लेकिन साल के अंत में राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु को ज्योतिष में सामान्यतः: वक्री गति से राशि परिवर्तन करने वाला छाया ग्रह माना जाता है। ऐसे में राहु के मकर राशि में आने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में अचानक से कोई सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जाता है। आइए जानते हैं राहु के मकर राशि में जाने से किन राशियों को मिल सकता है लाभ…

द्रिक पंचांग के अनुसार, मायावी राहु 5 दिसंबर 2026, शनिवार को 07:28 पी एम बजे मकर राशि में प्रवेश जाएंगे और 23 जून 2028 रात 10 बजकर 25 मिनट तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे।

मेष राशि पर राहु के मकर राशि में जाने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में जाना लाभकारी हो सकता है। आपकी राशि की गोचर कुंडली के दशम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में कई और कार्यक्षेत्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपके काम की प्रशंसा होने के साथ नई उपलब्धियां मिल सकती है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करेंगे, तो आपको खूब सफलता हासिल हो सकती है। बिजनेस के क्षेत्र में भी लाभ के योग बन रहे हैं। राजनीति, टेक्नोलॉजी से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। विदेश से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। आपको एक अलग पहचान के साथ पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है।

वृषभ राशि पर राहु के मकर राशि में जाने का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के नौवें भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में भाग्य की उन्नति के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा पाने का मौका मिल सकता है। काम या फिर घूमने के लिए विदेश यात्रा हो सकती है। आपको पत्रकारिता, कानून, अध्यापक, पब्लिशिंग क्षेत्रों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उच्च शिक्षा, पीएचडी, विदेश की यूनिवर्सिटी या फिर किसी नई फील्ड से संबंधित कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। हालांकि , राहु के गोचर के कारण मित्रों से दूरियां हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और परिवार के सदस्यों का आदर करें।

कन्या राशि पर राहु के मकर राशि में जाने का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर लाभकारी हो सकता है। इस राशि के पंचम भाव में राहु गोचर करने वाले हैं। ऐसे में स्टॉक मार्केट के माध्यम से आपको काफी लाभ मिल सकता है। रचनात्मकता में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। आपको बड़ी उपलब्धियां, महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पाने में सफल हो सकते हैं। अचानक से आपको कोई लाभ हो सकता है। हालांकि, नैतिकता के सही रास्ते पर रहने और किसी दूसरे का हिस्सा गलत तरीके से लेने से बचना चाहिए।

मकर राशि पर राहु के मकर राशि में जाने का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए राहु का लग्न भाव में आना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि अच्छी हो सकती है। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। इस अवधि में निवेश करने से आपको भविष्य में लाभ मिल सकता है। आयात-निर्यात के व्यापार में भी काफी लाभ मिल सकता है। जीवन में कई महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य और मानसिक तनाव को लेकर सतर्क रहें।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

जानें जुलाई से लेकर दिसंबर का राशिफल

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।