राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया और मायावी ग्रह माना जाता है, जो एक निश्चित अवधि के बाद राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। इस समय राहु कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। वहीं 30 जून को राहु नक्षत्र परिवर्तन करके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में राहु के जाने से 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में असर देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से देश-दुनिया में क्या असर होगा और ये नक्षत्र परिवर्तन क्यों माना जा रहा है महत्वपूर्ण…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, स्पष्ट राहु 30 जून 2026, मंगलवार को 11:07 पी एम बजे धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और दिसंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से23वां नक्षत्र धनिष्ठा है। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है सबसे धनी या सबसे प्रसिद्ध होता है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल और इसकी राशि मकर और कुंभ होगी। पहले दो चरण मकर राशि और अंतिम दो चरण कुंभ राशि में आते है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार धनिष्ठा का संबंध धन, संगीत, नृत्य, समृद्धि, उपलब्धियां और परोपकार से जुड़ा माना जाता है।

राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से देश-दुनिया में असर

पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में राहु के जाने से 12 राशियोें के साथ वैश्विक स्तर में भी असर देखने को मिल सकता है। मंगल भूमि और संपत्ति के कारक माने जाते हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी और जमीन से जुड़े क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में भी असर देखने को मिल सकता है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने की संभावना बताई जाती है, इसलिए निवेशकों को सावधानी और विवेक से निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। मंगल के प्रभाव के कारण लोगों में क्रोध, अधीरता और टकराव की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं।

राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में जाना क्यों है महत्वपूर्ण?

राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करना ज्योतिष शास्त्र में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं यानी तीनों की ऊर्जाएं एक साथ काम कर सकती है। ऐसे में राहु जीवन में कई अचानक घटनाएं करा सकते हैं। राहु को अचानक घटनाओं, महत्वाकांक्षा, तकनीक, विदेशी संबंधों, भ्रम, जोखिम आदि का कारक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर धनिष्ठा नक्षत्र की बात करें, तो उसे समृद्धि, संसाधन, प्रतिष्ठा, संगीत, नेतृत्व और सामाजिक सफलता से जोड़कर देखा जाता है और ग्रहों के सेनापति मंगल की बात करें तो साहस, ऊर्जा, भूमि, संपत्ति, प्रतिस्पर्धा और कार्रवाई का प्रतिनिधित्व माना जाता है। ऐसे में राहु के इस नक्षत्र में जाने से उपलब्धि और महत्वाकांक्षा में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। व्यक्ति की तेजी से आगे बढ़ने या फिर तेजी से धन कमाने की चाहत में बढ़ोतरी हो सकती है।

राहु को आधुनिक तकनीक से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इसके कारण नई तकनीक, एआई या फिर डिजिटल क्षेत्र में कोई नया बदलाव हो सकता है। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र होने के कारण संपत्ति, साहस, आत्मविश्वास से लेकर बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। राहु आपके हर एक चीज तेजी से करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में आपको अचानक से तेजी से नुकसान या फिर लाभ हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर जोखिम लेने की प्रवृत्ति में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा मंगल के कारण क्रोध, अधीरता और प्रतिस्पर्धा में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में राहु के यहां आ जाने से लोग हर काम को जल्दबाजी से कर सकते हैं या फिर बिना सोचे समझे निर्णय भी ले सकते हैं।

ज्योतिष गोचर विशेष राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश 12 राशियों पर प्रभाव — लाभ, सावधानी और उपाय मेष — मिथुन कर्क — कन्या तुला — धनु मकर — मीन + उपाय मेष राशि लाभ लाभ भाव में गोचर — अचानक धन लाभ और नए अवसर मिलने की संभावना। सावधानी गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें। बड़े भाई-बहनों के साथ विवाद से बचें। वृषभ राशि लाभ करियर और कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव — नई नौकरी या नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। सावधानी कार्यस्थल पर राजनीति और वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद से बचें। मिथुन राशि लाभ लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा, विदेश योजनाओं के लिए अनुकूल समय। रुका हुआ धन भी मिल सकता है। सावधानी पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कर्क राशि लाभ बीमा, विरासत या अन्य अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। सावधानी दुर्घटना और चोट से बचें। वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि लाभ साझेदारी और वैवाहिक जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं। व्यापारिक समझौते और नई डील संभव। सावधानी अहंकार और जिद रिश्तों में तनाव बढ़ा सकते हैं — संतुलन बनाए रखें। कन्या राशि लाभ प्रतिस्पर्धा, कानूनी मामलों और विरोधियों पर विजय का समय। सावधानी रक्तचाप और तनाव से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें। तुला राशि लाभ शेयर बाजार और ट्रेडिंग में लाभ की संभावना — व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर। सावधानी जोखिम वाले निवेश में हानि भी संभव। प्रेम संबंध और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वृश्चिक राशि लाभ घर, वाहन और संपत्ति से जुड़े योग मजबूत। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि संभव। सावधानी संपत्ति खरीदते समय दस्तावेजों की पूरी जांच करें। घरेलू तनाव संभव। धनु राशि लाभ साहस, संचार और आत्मविश्वास में वृद्धि। सोशल मीडिया और मार्केटिंग से विशेष लाभ और प्रसिद्धि। सावधानी कोई विशेष चेतावनी नहीं — सकारात्मक गोचर। मकर राशि लाभ धन और बैंक बैलेंस में वृद्धि के संकेत। सावधानी वाणी में कठोरता से पारिवारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। बोलचाल में संयम रखें। कुंभ राशि लाभ अत्यधिक सक्रियता, तेज निर्णय क्षमता और नए विचारों का समय। सावधानी जल्दबाजी, मानसिक तनाव और अधिक सोचने की प्रवृत्ति से बचें। मीन राशि लाभ विदेश यात्रा, आयात-निर्यात और विदेशी संपर्कों से लाभ की संभावना। सावधानी खर्चों में वृद्धि, अनिद्रा और मानसिक तनाव पर नियंत्रण जरूरी। ज्योतिषीय उपाय उपाय 1 मंगलवार या शनिवार को लाल रंग का छोटा सूती कपड़ा लें। उसमें दो साबुत लौंग बांधकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और बाद में अपने पास सुरक्षित रखें। मंगलवार या शनिवार को लाल रंग का छोटा सूती कपड़ा लें। उसमें दो साबुत लौंग बांधकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और बाद में अपने पास सुरक्षित रखें। उपाय 2 सप्ताह में एक बार सड़क के कुत्तों को रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर खिलाएं। सप्ताह में एक बार सड़क के कुत्तों को रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर खिलाएं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ये उपाय राहु और मंगल से संबंधित अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए किए जाते हैं। स्रोत: ज्योतिषीय गणना एवं पंचांग आधारित विश्लेषण Jansatta InfoGenIE Copy HTML HTML + CSS Copied to Clipboard

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।