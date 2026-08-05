Rahu Gochar 2026, Mesh Rashi Par Asar: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक निश्चित अवधि के बाद राशि के साथ-साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करते है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिल सकती है। इस समय राहु कुंभ राशि में विराजमान है। वहीं 1 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, जिससे 12 राशियों पर असर देखने को मिल सकता है। राहु के इस गोचर से मेष राशि के जातकों के जीवन में काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया गया है। आइए जानते हैं राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने मे मेष राशि पर कैसा होगा असर…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पापी ग्रह राहु 1 अगस्त को 12:08 ए एम बजे धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। इस नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक रहेंगे। 10 अप्रैल 2027, शनिवार को 02:47 पी एम बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और फिर श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल है और राशि मकर और कुंभ है।

राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से मेष राशि पर असर

राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से मेष राशि के जातकों के लिए काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के नए जमाने की सोच और कार्य करने में सफल हो सकते हैं। सोशल मीडिया से लेकर नई तकनीक, शोध के माध्यम से लाभ मिल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति कमजोर या फिर अशुभ है, तो आपको कुछ क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करने के साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। राहु के मंगल के नक्षत्र में जाने से दोनों ग्रहों की ऊर्जा संयुक्त होने से आप किसी काम या फिर निर्णय लेने में जल्दबाजी कर सकते हैं। आपके अंदर अहंकार की वृद्धि हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप संयम के साथ आगे बढ़ें।

मेष राशि में राहु की स्थिति की बात करें, तो वह एकादश यानी लाभ भाव में रहने वाले हैं। इस भाव में रहकर राहु की दृष्टि तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। इसके साथ ही इस समय शनि साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है और शनि मीन राशि में रहकर आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। ऐसे में मेष राशि के जातकों के लंबे समय से चली आ रही आर्थिक, मानसिक, शारीरिक समस्याएं कम हो सकती है। इसके साथ ही आपके साहस, आत्मविश्वास से लेकर कार्यक्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि सभी मेष राशि वालों को समान परिणाम नहीं मिलेंगे। वास्तविक फल आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेंगे।

राहु के गोचर से मेष राशि की आर्थिक स्थिति

इस राशि की जन्म कुंडली में राहु एकादश भाव में रहने वाले हैं। ऐसे मे इस राशि के जातकों के आय के नए स्त्रोत खुलने के साथ अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुकी हुई कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ सकता है।

राहु के गोचर से मेष राशि का व्यापार

मेष राशि के जातकों के लिए राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से व्यापार में काफी लाभ दिला सकता है। इस राशि के जातक अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। सबसे ज्यादा उन व्यापारियों को लाभ मिल सकता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर विदेश ग्राहकों से जुड़े हुए हो। राहु विदेश का कारक माना जाता है। ऐसे में आयात-निर्यात के माध्यम से अच्छा पैसा कमा सकते हैं।

मेष राशि के नौकरी में लाभ मिलने के योग

इस राशि के जातकों को राहु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, जिससे शुक्र का भाव माना जाता है। इस समय शुक्र कन्या राशि में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को पदोन्नति के साथ-साथ धन लाभ हो सकता है। रचनात्मक कार्य से जुड़े जातकों को लाभ मिल सकता है। फैशन, लग्जरी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इंटीरियर, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया, मॉडलिंग, मनोरंजन और फिल्म उद्योग से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। इसके अलावा रिचर्स और सरकारी नौकरी में भी लाभ मिल सकता है।

नौकरीपेशा जातक तकनीक में काफी अच्छे हो सकते हैं। ऐसे में कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रयोग करने से पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

मेष राशि को शेयर मार्केट में मिल सकता है लाभ

राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से मेष राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। हालांकि निवेश थोड़ा समझकर ही करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़ें।

मेष राशि के जातकों का दांपत्य जीवन

इस राशि में सप्तम भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए विवाह योग बन रहे हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। इतना ही ही् जीवनसाथी नौकरी या व्यवसाय के माध्यम से परिवार की आय बढ़ाने में सहयोग कर सकता है।

मेष राशि वाले करें ये उपाय

मेष राशि के जातक कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय अपना सकते हैं।

शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मी को दान दें। इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा शनिवार के दिन शाम को “ॐ रां राहवे नमः” मंत्र का जाप करें।

शनिवार को एक जटा वाला नारियल सिर से सात बार उतारकर बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर शनि मंदिर में अर्पित करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।