Rahu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 1 अगस्त 2026 को राहु अपने नक्षत्र शतभिषा से निकलकर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करने वाले हैं। राहु इस समय कुंभ राशि में विराजमान है। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है और इसके देवता अष्टवसु है। इस नक्षत्र को धन, प्रतिष्ठा, सफलता, यश और उपलब्धियों आदि का प्रतीक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर राहु को पारंपरिक तरीकों से हटकर सोचने और कार्य करने की प्रेरणा देता है। वहीं दूसरी ओर राहु को तीव्र महत्वाकांक्षा का छाया ग्रह माना जाता है। इसे अचानक धन लाभ, विदेश यात्रा और रहस्यमयी चीजों का कारक माना जाता है। ऐसे में राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं राहु के नक्षत्र में जाने से किन राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है…

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पापी ग्रह राहु 1 अगस्त को 12:08 ए एम बजे धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक रहेंगे। 10 अप्रैल 2027, शनिवार को 02:47 पी एम बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और फिर श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल है और राशि मकर और कुंभ है। ऐसे में राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है।

राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में जाना है क्यों महत्वपूर्ण?

धनिष्ठा नक्षत्र में राहु के गोचर होने से कुछ राशि के जातकों को सोचने की क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे वह औरों से कुछ अलग कर सकते हैं। इसके साथ ही इन जातकों को सफलता, धन और प्रसिद्धि प्राप्त करने की तीव्र इच्छा बढ़ सकती है। ऐसे में तकनीकी क्षेत्र, अनुसंधान, सोशल मीडिया और आधुनिक व्यवसायों में विशेष लाभ मिल सकता है। हालांकि, राहु और मंगल दोनों की ऊर्जा एक होने के कारण कई बार जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकते हैं। अहंकार में भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए किसी भी कार्य को धैर्य और संयम के साथ पूरा करें।

इस गोचर के पहले चरण में व्यक्ति अधिक से अधिक संसाधन, धन और उपलब्धियां एकत्र करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा राहु विदेश और विदेशी संपर्कों का भी कारक है। इसलिए इस अवधि में विदेशों या फिर ऑनलाइन माध्यम से अच्छा लाभ कमा सकते हैं।

मेष राशि धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए राहु का गोचर कई मायनों में खास हो सकता है, क्योंकि इस राशि के एकादश भाव में राहु विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही राहु की दृष्टि तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। राहु के कारण मानसिक तनाव थोड़ा कम बोने के साथ बेकार के खर्चों से राहत मिल सकती है। आप एक नई ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। लंबे समय से रुके काम एक बार फिर से आरंभ हो सकते हैं। इसके साथ ही आपके स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है।

आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। एकादश भाव में राहु के होने से अचानक धन लाभ के अलावा आय में वृद्धि हो सकती है। लंबे समय से रुकी हुई कई इच्छाएं पूरी होने के योग बन रहे हैं। व्यापार में भी लाभ हो सकता है। विदेशों से जुड़े व्यवसायों में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। रचनात्मकता में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

सिंह राशि पर राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि में राहु सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही राहु की दृष्टि एकादश भाव, लग्न भाव तथा तृतीय भाव पर पड़ने वाली है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिलने के साथ-साथ सुख-समृद्धि में वृद्धि देखने को मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। आपके व्यक्तित्व में बदलाव देखने को मिल सकता है। लंबे समय से अधूरे पड़े कार्य पिर शुरू हो सकते हैं। आत्मविश्वास में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आपकी जीवनशैली में काफी बदलाव हो सकता है।

व्यापार के क्षेत्र में बात करें, तो आपके द्वारा बनाई गई रणनीति कारगर साबित हो सकती है। इसके साथ सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और विदेशी ग्राहकों से जुड़कर व्यापार विस्तार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल माना गया है। आपके काम की सराहना के साथ पदोन्नति और वेतन वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। लेकिन जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। इस अवधि में निवेश करने से भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है।

कुंभ राशि पर धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय लग्न भाव में राहु विराजमान है। इस भाव में रहकर राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव तथा नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। ऐसे में इस राशि के जातकों को लंबे समय सेे रुके काम पूरे होने के साथ किस्मत का साथ मिल सकता है।

धनिष्ठा नक्षत्र और मंगल की ऊर्जा होने के कारण आपके व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपके आत्मविश्वास, साहस में तेजी से वृद्धि हो सकती है। आप स्वयं के लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। व्यापार या कार्यक्षेत्र का विस्तार करने, नए अवसर खोजने और अधिक धन अर्जित करने पर केंद्रित रहेगा।

यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में लाभ मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है।

नवम भाव पर राहु की दृष्टि उच्च शिक्षा, भाग्य और विदेश से जुड़े विषयों को सक्रिय कर सकती है। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या आईटी, मेडिकल, रिसर्च अथवा अन्य आधुनिक क्षेत्रों में नई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर विशेष रूप से अनुकूल माना गया है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।