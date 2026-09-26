Gajkesari Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मन के कारक चंद्रमा सबसे तेज गति से आगे बढ़ते हैं। वह एक राशि में करीब ढाई दिन तक रहते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ संयोग होता रहता है। ऐसे ही चंद्रमा अक्टूबर माह में कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जहां पर उच्च के गुरु विराजमान है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये राजयोग काफी लाभकारी है, क्योंकि इस दौरान पितृपक्ष भी पड़ रहे होंगे। पंचांग के अनुसार, पितृपक्ष का आरंभ 26 सितंबर से हो रहा है और समापन 10 अक्टूबर तक रहने वाला है। गुरु-चंद्र के संयोग से बना गजकेसरी राजयोग कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें गुरु-चंद्र की युति से बना गजकेसरी राजयोग किन राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, मन के कारक चंद्रमा 4 अक्टूबर 2026, रविवार को शाम 06:31 बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 6 अक्टूबर, मंगलवार को 10:17 पी एम बजे तक रहेंगे। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में गजकेसरी राजयोग 6 अक्टूबर तक बना रहेगा।

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मेष राशि पर गजकेसरी राजयोग का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए गजकेसरी राजयोग अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि के चौथे भाव में गुरु-चंद्रमा की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों का आलीशान मकान, भूमि और वाहन के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही माता का साथ बना रहेगा और उनका प्रेम मिलेगा। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि के योग बन रहे हैं। किसी बड़े पद पर आसीन होंगे या फिर उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। मानसिक शांति बनी रहेगी। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा जाने वाला है। सहकर्मियों के साथ चल रहा मतभेद समाप्त हो सकता है।

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वृश्चिक राशि पर गजकेसरी राजयोग का असर (Scorpio Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए गुरु-चंद्र के संयोग से बना गजकेसरी राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के नौवें भाव में इस राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में भाग्य का साथ मिल सकता है। आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव हो सकता है। ऐसे में आप धर्म-कर्म के मामलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। उच्च शिक्षा पाने में सफल हो सकते हैं। विदेश यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं। शिक्षा या फिर काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। समाज में मान-प्रतिष्ठा और यश में बढ़ोतरी हो सकती है। धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है।

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मीन राशि पर गजकेसरी राजयोग का असर (Pisces Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए गुरु-चंद्र का संयोग अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों को नौकरी में विदेश से लाभ मिल सकता है। मान-सम्मान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। व्यापार के क्षेत्रों में भी काफी लाभ मिल सकता है। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहें।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

जानें जुलाई से लेकर दिसंबर का राशिफल

मेष राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026वृषभ राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
मिथुन राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026कर्क राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
सिहं राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026कन्या राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
तुला राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026वृश्चिक राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
धनु राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026मकर राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
कुंभ राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026मीन राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।