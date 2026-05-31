Pisces June Horoscope 2026: ज्योतिष शास्त्र मुताबिक जून का महीना ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि इस महीने मान- सम्मान के दाता सूर्य, वैभव के दाता शुक्र, साहस और पराक्रम के दाता मंगल, व्यापार के दाता बुध, देवताओं के गुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। वहीं इस महीने 2 जून को गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करके हंस महापुरुष राजयोग निर्माण होने जा रहे हैं। इसके साथ ही 8 जून को कर्क राशि में गजलक्ष्मी राजयोग बनने जा रहा है। यह राजयोग शुक्र और गुरु की युति से बनेगा।

वहीं गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही इस महीने मिथुन राशि में भद्र महापुरुष राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। ऐसे में आइए जानते हैं मीन राशि वालों को जून का महीना धन, करियर, कारोबार और सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है…

कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

कार्यस्थल पर मिल सकती है नई जिम्मेदारी

वैदिक ज्योतिष अनुसार जून का महीना नौकरीपेशा मीन राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। क्योंकि हंस और गजलक्ष्मी राजयोग आपकी राशि से पचंम भाव पर बनने जा रहे हैं। इसलिए कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना हो सकती है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। वहीं नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत भी बन रहे हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस महीने अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और युवाओं को भी सफलता मिलने की संभावना है। साथ ही इस समय नौकरीपेशा लोगों का मनचाही जगह ट्रांसफर हो सकता है।

इनकम के बन सकते हैं नए सोर्स

व्यापारियों के लिए जून का महीना लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि हंस राजयोग आपकी राशि से पंचम स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको समय- समय पर आकस्मिक धनलाभ हो सकता है। नए ग्राहकों और नए व्यापारिक संपर्कों से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग के प्रभाव से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। हालांकि निवेश करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना उचित रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

गलतफहमियां दूर हो सकती हैं

ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रेम संबंधों के लिहाज से जून का महीना अनुकूल रह सकता है। इस दौरान प्रेमी-प्रेमिका के बीच चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रह सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना बन सकती है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना भी बन सकती है।

ऐसा रह सकता है स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में यह महीना सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है। हंस राजयोग का सकारात्मक प्रभाव मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। हालांकि खानपान में लापरवाही करने से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। नियमित योग, व्यायाम और पर्याप्त नींद लेने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।