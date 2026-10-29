Meen Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 29 October 2026: जानें आज का दिन मीन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Meen राशिफल (29 अक्टूबर 2026)।

आज का मीन राशि का राशिफल (29 अक्टूबर): विवाहित लोगों को आज अपनी भावनाओं को काबू में रखने की सलाह दी जाती है। भावनात्मक विस्फोट स्थिति खराब कर सकता है जिसका अंत में सिर्फ पछतावा हो सकता है।यदि आप अविवाहित है तो आज किसी भी नए व्यक्ति से मिलते समय सावधान रहें। धन रखें की हर चमकती सोना नहीं होती।अपने प्रियतम के साथ आज छुट्टी मना सकते हैं। राजनेताओं को आज सेवाभावी संस्थाएं और जनहित में कार्यरत संस्थायों की ओर से प्रमुख अतिथि होने का निमंत्रण मिल सकता है।खेल अधिकारी खिलाड़ियों को दूसरे देशों का दौरा करके खेलों का प्रशिक्षण लेने से रोक सकते हैं।आपको आज अचानक धन लाभ होगा। अतिरिक्त नकदी आपकी कुछ कठिनाइयों को दूर करने में मदद करेगी जो आप देर से अनुभव कर रहे है।

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