Meen Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: जानें आज का दिन मीन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Meen राशिफल (26 अगस्त 2026)।
Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…
Updated: 04:07 AM
राशि
अविवाहितों के पालक और सम्बन्धी उनके लिए उचित रिश्ते लायेंगे।खोजकर्ताओं का एक समूह आपको उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यह आपके लिए किसी सपने के पुरे होने जैसा होगा। आप हमेशा से ही पर्यटन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहे है।व्यवसायी और उद्यमियों के लिए दीर्घकालीन…
बच्चे आज अपनी शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों में सफलता पाकर अपने शिक्षकों और सहपाठियों को प्रभावित करेंगे।अगर परिवार के साथ बाहर सैर सपाटे पर जाने की योजना बना रहे हैं तो आज दिन अच्छा है।डॉक्टरों को अपने मौजूदा काम के साथ-साथ अन्य जिम्मेदारियाँ भी उठानी पड़ सकती है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के पेशेवर आज कोई निर्णय…
नौकरी के लिए प्रत्यक्ष भेंट कर चुके प्रत्याशीयों के लिए दिन असामान्य है। नतीजे आप के पक्ष में नहीं होंगे।तकनीक क्षेत्र के पेशेवरो के लिए आज परेशानी भर दिन हो सकता है। कभी-कभी वस्तुवादी होना अहंकार का द्योतक समझा जा सकता है।शेयर बाजार के निवेशकों और उनके परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों के…
नौकायन के लिए बाहर जाने वाले बच्चों को बहुत सावधान रहने की जरुरत है। घर के बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ जाएँ क्योंकि किसी दुर्घटना के योग दिखाई देते है।कोई अप्रत्याशित व्यावसायिक यात्रा आपके कार्यक्रम को उथल पुथल कर सकती है। लेकिन इस यात्रा के परिणाम आपके लिए फायदेमंद होंगे।व्यापार के असामान्य प्रस्तावों के प्रति खुले…
जो लोग विवाहित हैं, उन्हें आज छोटी-मोटी घरेलू समस्याएं हो सकती हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें।एकाकी लोगों के लिए आज का दिन बहुत व्यस्त होगा। वे अनियंत्रित हो सकते हैं। उन्हें चाहिए कि संयम पूर्वक रहें।राजनेताओं को आज अपने सुनिश्चित ध्येय और विचारों के लिए विरोधी…
पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन राजनेताओं (पॉलिटिशियन्स) को उतनी तवज्जो या महत्व नहीं देंगे जो सफल होने के लिए अपनी जी-जान लगा रहे हैं।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, रोजाना की तरह काम चलते रहेंगे।राजनीति से जुड़े लोग जब तक अपनी निजी जरूरतों को पूरा होते नहीं देखेंगे, तब तक…
टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर बेहतरीन खबरें लेकर आएगा। आपको कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या प्रमोशन होने के अच्छे योग हैं।शादीशुदा लोगों को इस सप्ताह अपनी भावनाओं पर काबू रखने…
इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं, जिससे तकनीकी पेशेवरों के नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत में थोड़ी देरी हो सकती है।अकाउंटेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने मौजूदा प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। वरना बाद में कुछ अनपेक्षित समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।घर के किसी…
कर्मचारियों की अचानक हड़ताल के कारण साइट पर काम कर रहे इंजीनियरों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उन्हें इस स्थिति से समझदारी से निपटना होगा।वकील इस सप्ताह फैसले लेने में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे। उनके सही फैसलों की सराहना सहकर्मियों के साथ-साथ उनके सीनियर्स भी करेंगे।बच्चों के लिए बाहर घूमने की कोई…
सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को इस सप्ताह थोड़े समय के लिए पैसों के मामले में अनिश्चितता (तंगी) का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, यह परेशानी अस्थाई है और जल्द ही दूर हो जाएगी।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) को इस सप्ताह सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। उनकी सारी मेहनत अब रंग लाएगी।कलाकारों को अपनी कलाकृति देखने…
तकनीकी प्रोफेशनल्स इस सप्ताह अपने करियर के शिखर पर महसूस करेंगे, जिससे वे नए क्षेत्रों और संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रेरित होंगे।डॉक्टरों और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्तता भरा लेकिन संतोषजनक रहेगा।डॉक्टर इस सप्ताह जो भी नया काम शुरू करेंगे, उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर, उनके लिए यह सप्ताह…
मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…
वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…
मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…
कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…
इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…
कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…
तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…
वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…
धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…
मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…
कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…
मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…
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