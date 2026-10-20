Meen Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 20 October 2026: जानें आज का दिन मीन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Meen राशिफल (20 अक्टूबर 2026)।

आज का मीन राशि का राशिफल (20 अक्टूबर): अतीत में घिरा रहने से सुखद भविष्य की खुशियो से आप वंचित हो सकते हों। आपका बेचैन और आवेशपूर्ण स्वभाव आपको एक जिद्दी प्रेमी बनाता हैं। विवाहित जोड़ों को आज घरेलू मामलों पर कोई निर्णय लेने से परहेज रखने की सलाह है। चीजें योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर सकती हैं।जो लोग एकाकी हैं उन्हें सलाह है कि जरा संयम बरतें। वर्ना वे कोई रूमानी अवसर खो बैठेंगे।आज आप अपनी यात्रा के दौरान किसी अविस्मरणीय व्यक्ति से मिल सकते हैं।उद्यमी स्वाभाव वाले राजनायिकों के लिए आज ख्याति और उत्थान के अच्छे योग हैं। वे लगातार प्रगति और क्रियाशीलता के विकास की आशा रख सकते हैं।आपके अपने ही सोच समझकर लिए हुए निर्णय आपके धन और वित्तीय स्थिति में सुधार लायेंगे। आपको क्या करना है या नहीं आप तय कर पाएंगे।

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