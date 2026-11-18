Meen Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 18 November 2026: जानें आज का दिन मीन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Meen राशिफल (18 नवंबर 2026)।

आज का मीन राशि का राशिफल (18 नवंबर): आज घर में चोरी और डकैती से सावधान रहें। इस तरह की घटना के खिलाफ आज सभी सावधानी बरतें।नौकायन के लिए बाहर जाने वाले बच्चों को बहुत सावधान रहने की जरुरत है। घर के बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ जाएँ क्योंकि किसी दुर्घटना के योग दिखाई देते है।नौकरी की तलाश करने वाले आज किसी भी नयी नौकरी के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। शिकायतों को प्रस्तुत करने और जो सही है, उसके लिए लड़ने के लिए भी एक आदर्श दिन है।विधि के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों को सलाह है कि अपने विवेकबुद्धि और विचारों का अनुसरण करें। ऐसा करने से आज वे गलत नहीं होंगे।नटखट और असहिष्णु विद्यार्थियों के कारण आज शिक्षकगण की सहनशीलता की परिक्षा होगी। उन्हें उन पर नियंत्रण रखना होगा।प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए आज विजयी दिन होगा। खासकर जो लोग खुद को कम आंकते रहे थे, आज नए विक्रम बनाएंगे।

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