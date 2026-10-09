Meen Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 09 October 2026: जानें आज का दिन मीन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Meen राशिफल (09 अक्टूबर 2026)।

आज का मीन राशि का राशिफल (09 अक्टूबर): बहुत दिनो से अन्तरंग सहवास में रह रहे लोग कुछ दुविधा का शिकार हो सकते हैं। यदि बहुत अधिक निरुप से निश्चित ना हों तो विवाह को टाला जा सकता है।पारिवारिक सद्भाव का आज वादविवाद और बहस के कारण पूरी तरह विनाश होने के आसार हैं। आपको सलाह हैं कि अपनी उत्तेजना पर अंकुश रखें। अपने प्रियतम के साथ आज छुट्टी मना सकते हैं। छात्रों के लिए आज अनुकूल दिन नहीं हैं। वे अपने दोस्तों के साथ बहस कर समय बर्बाद कर सकते हैं।राजनेता आम जनता और पार्टी के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के बीच बहुत लोकप्रिय होंगे। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी अविश्वास की आदत और सामान्य समझ आपको भावी आर्थिक नुकसान से बचाएगा। अपने आप को किसी भी तरह की धोखे से बचाये।

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