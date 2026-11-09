Meen Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 09 November 2026: जानें आज का दिन मीन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Meen राशिफल (09 नवंबर 2026)।

आज का मीन राशि का राशिफल (09 नवंबर): घर में व्याप्त अशांति से बचने के लिए विवाहित युगल अपने-अपने कामों में व्यस्त रखें। ठंडी हवा और शीत पेय आदि से प्रभावित होने वाले बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। मौसम के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।जो स्वयं रोजगार की इच्छा रखते हैं उन बेरोजगारों को आज स्वीकृत किया जा सकता है।वकील आज आखिरकार अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालेंगे। उन्हें सलाह है कि परिवार के साथ दोपहर और शाम के भोजन का आनंद लें।बच्चों को बाहर सैर के लिए ले जाते समय शिक्षकों को सावधान रहने होगा। छुटपुट दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वे सदैव इसके लिए तैयार रहें।खिलाड़ी संघ आज अपने मार्गदर्शक की योजनाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे जिससे संघात्मक भावना बनेगी।

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