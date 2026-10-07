Meen Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 07 October 2026: जानें आज का दिन मीन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Meen राशिफल (07 अक्टूबर 2026)।

आज का मीन राशि का राशिफल (07 अक्टूबर): आपको सलाह है कि नए सम्बंध को बहुत जल्दी में ना लें। संभव है बाद में पछताना पड़े।विवाहित पुरुष अपनी पत्नी और माता-पिता के विवादों के कारण त्रस्त रहेंगे। उन्हें दोनों के बीच दुविधा में फंसा होने का अहसास होगा।जो लोग एकाकी हैं उन्हें सलाह है कि जरा संयम बरतें। वर्ना वे कोई रूमानी अवसर खो बैठेंगे।जहाँ आप कभी ना गए हो, ऐसे नितांत नए स्थानों पर जायें, घूमें, नयी चीजों का आनंद लीजिए। राजनेताओं को आज सेवाभावी संस्थाएं और जनहित में कार्यरत संस्थायों की ओर से प्रमुख अतिथि होने का निमंत्रण मिल सकता है।सकारात्मक ऊर्जावाले वातावरण और लोगों के सान्निध्य में रहना आपको स्वस्थ रखने में मददगार होगा।

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