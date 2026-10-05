Meen Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 05 October 2026: जानें आज का दिन मीन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Meen राशिफल (05 अक्टूबर 2026)।

आज का मीन राशि का राशिफल (05 अक्टूबर): जोड़ों को सलाह दी जाती है कि वे अपने भविष्य के लिए कोई योजना न बनाएं। परिस्थितियाँ कुछ दिनों में पूरी तरह से बदल सकती हैं।विवाहित लोग महसूस करेंगे की उनका अपने भाइयों के साथ रिश्ता एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है।जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतें। संभावना है कि आज उनके साथ गलतफहमी हो सकती है।सैर या यात्रा आपको सफल परिणाम दे सकती हैं, विशेष रूप से बिक्री के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन मंगलमय होगा। राजनैतिक आज अपने अनुयायियों की संख्या में वृद्धि देखेंगे। अधिक से अधिक लोग उनके समर्थन में सामने आयेंगे।भरपूर सूर्यप्रकाश, ताज़ी हवा और शारीरिक व्यायाम यही वे बाते है जिनकी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, इन्हीं से आपको मदद मिलेगी।

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