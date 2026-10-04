Meen Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 04 October 2026: जानें आज का दिन मीन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Meen राशिफल (04 अक्टूबर 2026)।

आज का मीन राशि का राशिफल (04 अक्टूबर): आज प्रेमियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों की भविष्यवाणी की जाती है। यह उचित होगा यदि वे भावनात्मक होने के बजाय व्यावहारिक हों।विवाहित जोड़ों का अपने भाई या बहन के साथ मामूली विवाद हो सकता है। इससे चलते परिवार में काफी तनाव हो सकता है।किसी बाहरी यात्रा से पुनरर्स्फुर्ती का अनुभव होगा। यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों या सहपाठियों के साथ बात करते समय छात्रों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। गलतफहमी होने की संभावना हैं।राजनैतिक जन आज जनता के संपर्क में आकर विचार विनिमय का अवसर प्राप्त करेंगे, जो उनकी जनता में प्रतिमा के लिए बहुत अच्छा असर डालेगा।आपको एक वित्तीय हिस्सेदार मिलेगा जो आपको भौतिक जानकारी बताएगा। आपको इस व्यक्ति से बहुत लाभ हो सकता है।

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