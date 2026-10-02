Meen Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 02 October 2026: जानें आज का दिन मीन राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Meen राशिफल (02 अक्टूबर 2026)।

आज का मीन राशि का राशिफल (02 अक्टूबर): रोमांचक साथी को आज एक-दूसरे से किए गए वादों को नहीं भूलना चाहिए।विवाहित लोगों के लिए आज कठिन दिवस साबित होगा, परिवार के सदस्य, खासकर बच्चे आज का दिन बेहाल कर सकते है।अविवाहित आज अपने पालकों और परिवार के साथ आनंद से दिन व्यतीत करेंगे।मनोरंजन हेतु नौकाविहार या जहाजी सैर के योग हैं। राजनेताओं को आज अपने सुनिश्चित ध्येय और विचारों के लिए विरोधी पक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सौभाग्यवश वे इस स्थिति से बहुत आसानी से बाहर आ सकेंगे।लंबी बीमारी से पीड़ित शय्या ग्रस्त मरीज उचित दवा और देखभाल से जल्द ही ठीक हो जाएंगे।

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