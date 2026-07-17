Meen Aaj Ka Rashifal 17 July 2026 (मीन राशिफल 17 जुलाई 2026): गुरु की राशि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर डाल सकता है। आज चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान है। वहीं आपकी राशि के स्वामी गुरु पांचवें भाव में विराजमान है। इसके साथ ही चंद्रमा के छठे भाव में होने से आपके जीवन में मिश्रित प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि थोड़े रोग के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही खर्च थोड़ा सोच-समझकर करें। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है…

आज के सितारे कह रहे हैं कि मीन राशि के जातक कल्पनाशील और भावुक रहेंगे। किसी रचनात्मक कार्य में सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक रूप से समय मध्यम रहेंगे। ऐसे में पैसों को लेकर किसी भी प्रकार के जोखिम लेने से बचें। पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है।

जो छात्र अकादमिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें विकर्षणों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यात्रा करते समय मीन राशि वालों को अपने सामान की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन की बात करें, तो आज का दिन प्रेम संबंधों में नई गहराई लेकर आएगा। आपके भावनात्मक स्वभाव को उजागर करेगी, जिससे आप अपने साथी के साथ गहरी और सार्थक बातचीत कर पाएंगे। अपने दिल की बात कहने का यह सही समय है, इससे आपके रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। आज आपका प्यार और भी मजबूत होगा।

डिस्क्लेमर: यह राशिफल वैदिक ज्योतिषीय मान्यताओं, ग्रह-नक्षत्रों की स्थितियों और पारंपरिक ज्योतिष सिद्धांतों पर आधारित सामान्य जानकारी है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। इसे किसी भी प्रकार की निश्चित भविष्यवाणी या अंतिम सत्य न माना जाए। किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य, शिक्षा या कानूनी निर्णय से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। व्यक्ति की जन्मकुंडली, दशा और ग्रह स्थिति के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं।