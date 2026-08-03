Pisces Monthly Horoscope August 2026: ज्योतिष शास्त्र अनुसार मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना बेहद खास रहने वाला है। क्योंकि महीने की शुरुआत में 1 अगस्त को शुक्र का कन्या राशि में गोचर होगा। वहीं 2 अगस्त को मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश और 5 अगस्त को बुध का कर्क राशि में गोचर होगा। इसी दौरान कर्क राशि में बुधादित्य राजयोग, गजकेसरी राजयोग, महालक्ष्मी राजयोग तथा हंस राजयोग का प्रभाव भी देखने को मिलेगा।

वहीं 17 अगस्त को सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में नए बदलाव आ सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है अगस्त का महीना…

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मेहनत का मिलेगा फल

अगस्त का महीना नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रगति का संकेत दे रहा है। कर्क राशि में बन रहा बुधादित्य राजयोग आपकी डिसीजन मेकिंग और कन्युनिकेशन को मजबूत करेगा। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है।

साथ ही 17 अगस्त के बाद सूर्य का सिंह राशि में गोचर कार्यक्षेत्र में कंपटीशन बढ़ा सकता है, लेकिन आपकी मेहनत आपको आगे रखेगी। इंटरव्यू या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को भी सकारात्मक समाचार मिल सकता है।

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अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं

वैदिक ज्योतिष अनुसार व्यापारियों के लिए यह महीना लाभदायक साबित हो सकता है। महालक्ष्मी राजयोग और गजकेसरी राजयोग आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेंगे। पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। नए व्यापारिक समझौते हो सकते हैं और ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है।

वहीं 2 अगस्त को मंगल का मिथुन राशि में गोचर कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ा सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। महीने के लास्ट में आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। प्रापर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं।

पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है

स्वास्थ्य के लिहाज से अगस्त मिलाजुला रहेगा। महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन मंगल के प्रभाव से मानसिक तनाव, थकान या अनियमित दिनचर्या की समस्या हो सकती है। वहीं 17 अगस्त के बाद सूर्य का प्रभाव आपको अपनी फिटनेस और खान-पान पर अधिक ध्यान देने का संकेत देगा। नियमित योग, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। पुरानी बीमारी से परेशान लोगों को भी धीरे-धीरे राहत मिल सकती है।

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विवाह का प्रस्ताव आ सकता है

वैवाहिक जीवन में इस महीने मधुरता बनी रहने के संकेत हैं। शुक्र का गोचर रिश्तों में समझ और प्रेम बढ़ाएगा। जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना बन सकती है। हंस राजयोग और गजकेसरी राजयोग पारिवारिक वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करेंगे। हालांकि महीने के मध्य में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए कम्युनिकेशन बनाए रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।