Monthly Numerology Prediction October 2026 (मासिक अंक राशिफल अक्टूबर 2026): साल 2026 का दसवां माहीना काफी खास जाने वाला है। साल 2026 का मूलांक 1 है और अक्टूबर का भी मूलांक 1 है। ऐसे में मूलांक का स्वामी सूर्य को माना जाता है। इसलिए इस माह सूर्य का प्रभाव सबसे अधिक रह सकता है। सूर्य आत्मविश्वास, साहस, पराक्रम में वृद्धि करने के साथ एक नई शुरुआत के लिए प्रेरित सकता है। इस माह आपको कई नए अवसर मिल सकते हैं। पुरानी चीजों को अलविदा कहकर आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जीवन से संबंधित आप कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं। आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने की इच्छाशक्ति में वृद्धि हो सकती है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के जातकों का कैसा रहेगा अक्टूबर माह…

मासिक अंक राशिफल मूलांक 1

जिन जातकों का जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 1 होगा। इस मूलांक के जातक इस माह कई क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा की वृ्द्धि हो सकती है। इसके साथ ही आप अपनी क्षमताओं को पहचानने में सफल हो सकते हैं। जिसका इस्तेमाल आप खुद को निखारने में कर सकते हैं। सफलता के कई नए रास्ते खुल सकते हैं।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 2

जिन जातकों का जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 2 होगा। इस मूलांक के जातकों के लिए अक्टूबर माह काफी खास जा सकता है। परिवार में चली आ रही कोई अनबन, वाद-विवाद का अब समाधान मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। रिश्तों में मिठास बनी रह सकती है। आपका नए लोगों से संपर्क हो सकता है। इससे आपके करियर और बिजनेस में अच्छा लाभ मिल सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों को भी इस माह लाभ मिल सकता है।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 3

जिन जातकों का जन्म 3, 13, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 3 होगा। इस मूलांक के जातकों के लिए ये माह काफी प्रभावशाली जाने वाला है। इस माह आप अपनी योग्यता दिखा पाने में सफल हो सकते हैं। आपके संचार कौशल और वाणी प्रभावशाली हो सकती है। ऐसे में आप लोगों को अपनी बातों से प्रेरित कर सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। बिजनेस के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 4

जिन जातकों का जन्म 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 4 होगा। इस मूलांक के जातकों को उनके द्वारा की जा रही मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों की बात करें, तो कार्यस्थल पर उनके काम की सराहना हो सकती है। ऐसे में पदोन्नति के साथ-साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। गणेश जी के आशीर्वाद से बिगड़े हुए काम पूरे हो सकते हैं।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 5

जिन जातकों का जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 5 होगा। इस मूलांक के जातकों को अक्टूबर माह में व्यापार के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। आयात-निर्यात के व्यापार में भी खूब लाभ मिल सकता है। नए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती है। इसके माध्यम से आपको कोई अच्छी खबर या नए अवसर मिल सकते हैं।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 6

जिन जातकों का जन्म 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 6 होगा। अक्टूबर 2026 इस मूलांक के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस दौरान आपको सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का भी साथ मिल सकता है। परिवार का भी पूरा साथ मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाने में सफल हो सकते हैं। इस माह आप नया घर या वाहन खरीद सकते हैं। मीडिया, विलासिता, रियल एस्टेट, सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े जातकों को इस माह काफी लाभ मिल सकता है। संतान की ओर से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 7

जिन जातकों का जन्म 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 7 होगा। इस मूलांक के जातकों के लिए अक्टूबर माह नए और महत्वपूर्ण विचारों से भरा हो सकता है। आप भविष्य को लेकर कई निर्णय ले सकते हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं, जो जो दूसरों के लिए प्रेरणास्त्रोत बन सकते हैं। नया काम आरंभ करने के लिए यह माह अच्छा हो सकता है। नौकरीपेशा जातक अपनी रचनात्मकता के दम पर से कई प्रोजेक्ट में सफलता हासिल हो सकती है। पद-प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 8

जिन जातकों का जन्म 8, 17 और 26 तारीख को है, तो उनका मूलांक 8 होगा। इस मूलांक के जातक अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है। आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफल हो सकते हैं। अध्यात्म की ओर झुकाव हो सकता है। ऐसे में कई यात्राएं कर सकते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। लोग आपकी बात को महत्व दे सकते हैं। आप आत्ममंथन कर सकते हैं।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 9

जिन जातकों का जन्म 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 9 होगा। ऐसे में अक्टूबर माह में इस मूलांक के जातकों को लाभ मिल सकता है। हालांकि किसी भी तरह का निर्णय जल्दबाजी में न लें। इसके साथ ही कोई भी कदम जल्दबाजी में न उठाएं। इस माह आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को नौकरी में कई नए अवसर मि सकते हैं और पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। आप मेहनत के बल पर कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं। मानसिक तनाव कम हो सकता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस माह दान-पुण्य करने से विशेष लाभ मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी अंक ज्योतिष की मान्यताओं और गणनाओं पर आधारित है। इसे निश्चित भविष्यवाणी या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य न माना जाए। व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केवल इस भविष्यफल पर निर्भर न रहें।