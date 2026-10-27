November Lucky Horoscope 2026: ज्योतिषीय दृष्टि से ये माह काफी खास हो सकता है। इस माह ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव का असर करियर, कारोबार से लेकर आर्थिक स्थिति पर देखने को मिल सकता है। इस माह में गुरु और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ, शनि मीन राशि में संचरण करेंगे। इसके अलावा मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में इस माह महालक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण, कलात्मक योग, त्रिग्रही से लेकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार इस माह मेष, वृषभ, सिंह, तुला, कन्या और धनु राशि के जातकों को नौकरी में नए अवसर, आय में वृद्धि होने से लेकर बिजनेस में तरक्की हो सकती है। इसके साथ ही कुछ लोगों के जीवन में चली आ रही समस्याओं से राहत मिल सकती है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं नवंबर 2026 का महीना किन राशियों के लिए शुभ हो सकता हैं…

Numerology Predictions November 2026: नवंबर में इन 5 मूलांक वालों को तरक्की और धन लाभ मिलने के योग, जानिए मासिक अंक राशिफल

नवंबर 2026 ग्रह गोचर

गुरु गोचर (Jupiter Transit): देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में नवंबर माह में इसी राशि में रहेंगे।

शुक्र गोचर (Venus Transit): शुक्र ग्रह 6 नवंबर 2026 को कन्या राशि और 22 नवंबर 2026 को तुला राशि में गोचर करेंगे।

मंगल गोचर (Mars Transit): ग्रहों के सेनापति मंगल 12 नवंबर 2026 को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। जहां पर गुरु, केतु और मंगल की युति होगी।

सूर्य गोचर (Sun Transit): सूर्य 16 नवंबर 2026 तक तुला राशि में रहेंगे और फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे।

बुध गोचर (Mercury Transit): बुध तुला राशि में रहेंगे

शनि गोचर (Saturn Transit): शनि मीन राशि में

राहु गोचर (Rahu Transit): राहु कुंभ राशि में रहेंगे।

मेष लकी राशिफल नवंबर 2026 (Aries Lucky Horoscope November 2026)

मेष राशि के जातकों के लिए ये माह काफी अच्छा जा सकता है। आपके अंदर रचनात्मक कार्यो को सीखने की ललक बढ़ सकती है। ऐसे में आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं। इसके साथ ही आपको किस्मत का पूरे साथ मिलने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। लंबे समय से बेवजह खर्च से परेशान है, तो अब आपको लाभ मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई पर असर देखने को मिल सकता है। आप उनके भविष्य से जुड़े कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि, किसी भी प्रकार का निवेश सोच-समझकर करें।

वृषभ लकी राशिफल नवंबर 2026 (Taurus Lucky Horoscope November 2026)

इस राशि के जातकों के लिए नवंबर माह कुछ अच्छा परिणाम लेकर आ सकता है। इस राशि के जातकों को उनके द्वारा की जा रही मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। ऐसे में आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। आप घर, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इसमें आपको लाभ मिल सकता है। घर-परिवार में खुशियां ही खुशियां हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य से लंबे समय से चली आ रही समस्याएं या अनबन समाप्त हो सकती है। सेहत का पूरा ध्यान रखें। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है।

सिंह लकी राशिफल नवंबर 2026(Leo Lucky Horoscope November 2026)

सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। इस राशि के जातक लंबे समय से जिस काम को कर रहे हैं, तो उसमें अब सफलता हासिल हो सकती है। कारोबारियों के लिए ये समय अच्छा जाने वाला हैं। आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। काम के सिलसिले में कुछ यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिल सकता है। परिवार का कोई जरूरी काम में काफी भागदौड़ कर सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ चला आ रहा मतभेद अब समाप्त हो सकता है। नया काम शुरू करने के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है।

कन्या लकी राशिफल नवंबर 2026 (Virgo Lucky Horoscope November 2026)

कन्या राशि के जातकों के लिए भी नवंबर माह अच्छा हो सकता है। आय बढ़ाने के कई नए अवसर मिल सकता है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों को अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाने के साथ-साथ बोनस मिल सकता है। कारोबार करने वाले जातकों की बात करें, तो नई रणनीतियां बनाकर खूब मुनाफा कमा सकते हैं। लंबे समय से कोई नया प्रोजेक्ट या फिर व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो इस माह आपके लिए अच्छा हो सकता है। परिवार के प्रति जिम्मेदारी आप बखूबी निभा पाएंगे।

तुला लकी राशिफल नवंबर 2026 (Libra Lucky Horoscope November 2026)

तुला राशि के जातकों को नवंबर 2026 में आर्थिक के साथ-साथ व्यावसायिक मामलों में अनुकूल अवसर मिल सकते हैं। इस माह नौकरी करने वाले लोगों को काम में आगे बढ़ने से लेकर अधिकारियों के साथ खुद को साबित कर पाने में सफल हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए ये माह अच्छा हो सकता है। कारोबारी नए संपर्क, साझेदारी से लेकर पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से जीवन में चली आ रही समस्याएं अब समाप्त हो सकती है। परिवारिक रिश्तों में भी सुधार देखने को मिल सकता है। आय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन बेकार के खर्च भी बढ़ सकता है।

धनु लकी राशिफल नवंबर 2026 (Sagittarius Lucky Horoscope November 2026)

धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर माह शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी, बेहतर अवसर के साथ-साथ करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। पहले से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। बेरोजगारों को भी कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। माता-पिता, गुरु से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हालांकि आर्थिक निर्णय को लेकर जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।