Monthly Numerology Prediction November 2026 (मासिक अंक राशिफल नवंबर 2026): साल 2026 का ग्यारहवां माह हर एक मूलांक के लिए काफी खास हो सकता है। नवंबर माह का मूलांक 2 होगा। इस मूलांक के स्वामी चंद्रमा है। ऐसे में इस माह भावनात्मक समझ, धैर्य, संवेदनशीलता, रिश्तों से लेकर आपसी सहयोग का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस माह कुछ मूलांकों के जीवन में इन क्षेत्रों में भी असर देखने को मिल सकता है। इस माह कुछ मूलांक के जातक अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के जातकों का कैसा रहेगा नवंबर माह…

मासिक अंक राशिफल मूलांक 1

जिन जातकों का जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 1 होगा। नवंबर माह का महीना मूलांक 1 के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इसके साथ ही जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। आप आत्ममंथन करेंगे, जिससे आपके जीवन में कई बदलाव हो सकते हैं। किसी भी कानूनी दस्तावेज में हस्ताक्षर करने से पहले अच्छे से अवश्य पढ़ लें। इसके अलावा सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 2

जिन जातकों का जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 2 होगा। मूलांक 2 के जातकों के लिए ये महीना धैर्य और समझदारी से भरा हो सकता है। इस माह आपके जीवन में कुछ सकारात्मक असर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में मान-सम्मान में वृद्दि के साथ-साथ सुख-समृद्धि में बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है। हालांकि, बिना सोचे-समझे पैसा खर्च करने से बचें। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 3

जिन जातकों का जन्म 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 3 होगा मूलांक 3 वालों के लिए नवंबर माह सकारात्मक सोच और नई संभावनाओं को लेकर आ सकता है। लंबे समय से जीवन में चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त हो सकती है। इस माह आप नए लोगों से मिलेंगे, संपर्क बढ़ेंगे। इससे आपके करियर और बिजनेस में अच्छा असर पड़ सकता है। इसके साथ ही काम के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं। ये आपके लिए लाभकारी हो सकता है।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 4

जिन जातकों का जन्म 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 4 होगा। मूलांक 4 वालों के लिए कार्यक्षेत्र में सफलता, पहचान और प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। आपके काम की सराहना की जा सकती है। इसके साथ ही आप आर्थिक स्थिति के मामले में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। लंबे समय से नई योजना, व्यवसाय या फिर काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस अवधि में आपको लाभ मिल सकता है।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 5

जिन जातकों का जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 5 होगा। इस मूलांक के जातकों के लिए ये माह भावनात्मक संतुलन, मन की संतुष्टि का होने के साथ-साथ नई शुरुआत लेकर आ सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुका काम पूरी हो सकता है। इस माह आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 6

जिन जातकों का जन्म 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 6 होगा। इस मूलांक के जातकों को नवंबर माह में नए अवसर और मार्गदर्शन मिल सकता है।नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा बोनस, इंक्रीमेंट या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप जा सकती है। इस महीने आप प्रगति की ओर अपना कदम बढ़ाएं और अपने लक्ष्यों केकरीब पहुंचने में सफल हो सकते हैं।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 7

जिन जातकों का जन्म 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 7 होगा। मूलांक 7 वालों के लिए मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और नई शुरुआत का संदेश लेकर आ सकता है। आप काम के सिलसिले में कई यात्राएं कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी से प्रतिक्रिया देने से बचकर रहें। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 8

जिन जातकों का जन्म 8, 17 और 26 तारीख को है, तो उनका मूलांक 8 होगा। इस राशि के जातकों को उलझनों से निजात मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलने के साथ-साथ नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। इसके साथ ही आप अपनी प्रगति पर ध्यान दे सकते हैं। किसी प्रभावशाली या फिर अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। व्यक्तिगत संबंधों में मतभेद होने से गुस्से या जल्दबाजी के बजाय धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ें।

मासिक अंक राशिफल मूलांक 9

जिन जातकों का जन्म 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 9 होगा। इस मूलांक के जातकों के करियर और कारोबार में आगे बढ़ने की नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। इस मूलांक के जातकों के जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने के भी योग बन रहे हैं। आप अपने भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं। काम के सिलसिले में आप नए लोगों से मिलने के साथ अपने संपर्क बढ़ा सकते हैं। इससे आपको अपनी योजना में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी अंक ज्योतिष की मान्यताओं और गणनाओं पर आधारित है। इसे निश्चित भविष्यवाणी या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य न माना जाए। व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केवल इस भविष्यफल पर निर्भर न रहें।