Navgrah Mahadasha: वैदिक ज्योतिष में महादशा को जीवन का में सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। महादशा व्यक्ति के भाग्य, करियर, आर्थिक स्थिति, व्यापार, पारिवारिक जीवन से लेकर मान-सम्मान, प्रतिष्ठा पर असर डाल सकती है। इसके द्वारा हम हर एक चुनौतियों और संघर्षों से भी परिचित करा सकती है। आइए जानते हैं कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की महादशा व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। फलदीपिका के उन्नीसवें अध्याय ‘दशाफल’ में हर एक ग्रह की महादशा के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए ‘कुंडली रहस्य’ श्रृंखला में आज जानते हैं नवग्रह की महादशा का असर व्यक्ति के जीवन में क्या देखने को मिल सकता है…

सूर्य की महादशा

जब किसी व्यक्ति की सूर्य महादशा चल रही हो, तो उसके परिणाम सूर्य की कुंडली में स्थिति पर निर्भर करते हैं। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत और शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति को सरकारी कार्यों, उच्च अधिकारियों, प्रशासन या प्रभावशाली लोगों से लाभ और धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि सूर्य कमजोर या अशुभ स्थिति में है, तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आंखों में जलन या अन्य समस्या, पेट और दांतों से जुड़ी बीमारियां, संतान या जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, धन हानि या नौकर-चाकरों से संबंधित परेशानी हो सकती है। कुछ मामलों में आग, पशुओं या दुर्घटनाओं से भी सावधानी रखने की जरूरत पड़ सकती है।

श्लोक

अथ तृतीयदशायां कार्यं भूपाललुब्धे—

धनमनस्तम्बुपाणीडनं नेत्रतापः।

उदरे दन्तरोगः पुत्रदारविपर्ययः।

गुर्जनविरोधः स्वस्थानभ्रंशाद्धनिः।। २८।।

चंद्रमा महादशा का असर

अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो व्यक्ति को धर्म-कर्म, पूजा-पाठ, मंत्र-साधना, धार्मिक व्यक्तियों और प्रभावशाली लोगों के सहयोग से लाभ मिल सकता है। इस दौरान धन, सुख-सुविधाएं, कृषि से लाभ, वस्त्र, सुगंधित वस्तुएं और अन्य भौतिक सुख प्राप्त होने की संभावना रहती है। परिवार और वैवाहिक जीवन से भी सुख मिल सकता है। हालांकि, चंद्रमा की महादशा हमेशा केवल शुभ फल ही नहीं देती। इस समय रिश्तेदारों या भाई-बंधुओं के साथ मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेषकर वात रोग या धन हानि की स्थिति भी बन सकती है।

श्लोक

शशिशरदशायां मन्त्रदेवद्विजैः—

परिजनधनिवृद्धिः स्त्रीकृषिप्राप्तिसिद्धिः।

कुसुमवसनगन्ध्यान्नरसप्राप्तिलाभः।

भवेत् बन्धुविरोधः क्षयश्च वातरोगः।। २९।।

मंगल महादशा का असर

जब मंगल की महादशा हो तो भूमि से, शत्रुता से, तथा राजाओं से सुख की प्राप्ति हो और पशुओं का तथा खेतों का लाभ हो किन्तु अपने पुत्र से या भाइयों से शत्रुता हो, दुर्जन स्त्रियों में आसक्ति हो और सिर में विकार, मंगल की महादशा में व्यक्ति को भूमि, संपत्ति, कृषि और सरकारी मामलों से लाभ मिल सकता है। हालांकि इस दौरान भाई-बहनों या संतान के साथ मतभेद होने की संभावना रहती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर संबंधी समस्याएं, त्वचा रोग, खुजली, पित्त विकार और आग से जुड़े जोखिम बढ़ सकते हैं। धन हानि की स्थिति भी बन सकती है।

क्षितितनयदशायां क्षेत्रवस्त्रक्षितिस्त्री—

प्रतिबन्धुविवृद्धिः स्वस्थानभ्रंशश्चैव।

सहजनवैरं दुर्जनेष्वेव रतिः।

दाहोऽग्नेरुपसृतव्याधयोऽर्थोपहानिः।। ३०।।

राहु महादशा

राहु की महादशा में व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन या अस्थिरता आ सकती है। गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। परिवार, विशेषकर जीवनसाथी और संतान से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े मामलों में भय अथवा बाधाएं आ सकती हैं। मित्रों और अधिकारियों के साथ संबंधों में तनाव रहने की संभावना रहती है।

अनुजदशायां दुःस्वभावोऽथ वा—

पतिनाशो विदेशेभ्यो भयम्।

विषभयपरिग्रहाच्चाक्षिशीर्षोद्भवोऽरुजः।

सुहृदि कृषिविरोधो भूपतेर्वैमतम्।। ३१।।

गुरु बृहस्पति महादशा

गुरु की महादशा सामान्यतः शुभ मानी जाती है। इस दौरान परिवार में वृद्धि, संतान सुख, धन लाभ, मित्रों का सहयोग और समाज में सम्मान प्राप्त हो सकता है। लोगों के बीच प्रतिष्ठा बढ़ती है और विद्वानों का सम्मान मिलता है। हालांकि पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति से दूरी अथवा वियोग हो सकता है। कान या कफ संबंधी रोग भी परेशान कर सकते हैं।

अमरगुरुदशायामपत्यार्थसिद्धिः।

परिजनपरिवारश्रोहितवृद्ध्यर्थमानः।

सुतधनसुहृद्वृद्धिः साधुवादात्पूज्या।

भवति गुरुवियोगः कर्णरोगः कफार्तिः।। ३२।।

शनि महादशा

शनि की महादशा में मेहनत और संघर्ष के बाद लाभ मिलता है। नौकरी, कर्मचारियों या पशुधन से लाभ हो सकता है। कुछ लोगों को बड़े लोगों या उम्र में बड़े व्यक्तियों का सहयोग भी मिल सकता है। दूसरी ओर परिवार, विशेषकर जीवनसाथी और संतान को कष्ट हो सकता है। गठिया, वात रोग, बवासीर, कफ रोग तथा हाथ-पैरों में जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

रवितनयदशायां राष्ट्रपीडाप्रहार—

प्रतिजनितविभूतिः प्रेष्यवृद्धिर्मनोनतिः।

पशुमहिषवृषप्राप्तिः पुत्रदारप्रपीडा।

पवनकफगुदार्तिः पादहस्ताङ्गतापः।। ३३।।

बुध महादशा

बुध की महादशा ज्ञान, शिक्षा और बुद्धि से जुड़े क्षेत्रों में सफलता दिला सकती है। गुरुजनों का सहयोग मिलता है और व्यक्ति को विद्या, लेखन, व्यापार तथा शास्त्रों से लाभ हो सकता है। धन प्राप्ति के अवसर बढ़ते हैं और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं वात, पित्त या कफ के असंतुलन के कारण हो सकती हैं।

शशितनयदशायां शास्त्रवाचार्यसिद्धिः—

द्विजजनितधनाप्तिः क्षेत्रयोगाज्जलाभः।

मनुवस्त्रसुखपूजा वित्तसंपत्तिसिद्धिः।

प्रभवति मरुदुष्णश्लेष्मरोगप्रपीडा।। ३४।।

केतु महादशा

केतु की महादशा को चुनौतीपूर्ण माना गया है। इस दौरान मानसिक तनाव, अपयश, धन हानि और स्थान परिवर्तन की परिस्थितियां बन सकती हैं। अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों से मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से कफ रोग, पेट और दांतों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

शुक्रजनितदशायां शोकमोहोडुनाभिः।

प्रभुजनपरिपीडा वित्तनाशोऽपराधः।

प्रभवति तनुभाजां शोषरं स्त्रीवियोगा-

दशननयनरोगः श्लेष्मसन्तापं च ।।३५।।

शुक्र महादशा

शुक्र की महादशा भौतिक सुख-सुविधाओं, धन, संपत्ति, वाहन, आभूषण, वस्त्र, शिक्षा और वैभव में वृद्धि करा सकती है। व्यापार, कृषि और आय के नए स्रोतों से लाभ मिलने की संभावना रहती है। व्यक्ति का आकर्षण और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। हालांकि माता-पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति से वियोग, मानसिक चिंता या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं।

भुजगतनयदशायामुन्नतास्त्वन्य-

धननिधनभयभ्रंशाविजयापमान्तिः।

अपयशुविजनवासप्राप्तिचिन्तामयो वा।

भवति गुरुवियोगो वातपित्तानिरोधः ।।३६।।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई ज्योतिषीय जानकारी पारंपरिक मान्यताओं और शास्त्रीय संदर्भों पर आधारित है। ज्योतिष एक विश्वास और अध्ययन की परंपरा है, इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी की विधि नहीं माना जाता। राशिफल और ज्योतिषीय विश्लेषण को मार्गदर्शन या मनोरंजन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय (जैसे स्वास्थ्य, करियर, वित्त या अन्य जीवन संबंधी मामलों) के लिए अपने विवेक और विशेषज्ञ सलाह को प्राथमिकता दें।