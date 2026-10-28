Mahalakshmi Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल और चंद्रमा की युति अत्यंत शुभ मानी जाती है। इन दोनों ग्रहों की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में साहस, आर्थिक स्थिति मजबूत होने से लेकर नौकरी-व्यापार में अपार सफलता हासिल हो सकती है। वर्तमान में सेनापति मंगल कर्क राशि में विराजमान है। वहीं 12 नवंबर को राशि परिवर्तन करते सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर गुरु के साथ युति होंगी। इसके साथ ही 30 नवंबर को चंद्रमा भी इस राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे महालक्ष्मी के साथ-साथ गजकेसरी राजयोग का भी निर्माण होगा। मंगल और चंद्र की युति से बना महालक्ष्मी राजयोग कुछ राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। खासकर मिथुन, सिंह और मीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। इन राशि के जातकों को नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता के साथ-साथ आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, साथ ही मान-सम्मान की वृद्धि के योग बन रहे हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं महालक्ष्मी राजयोग बनने से किन राशियों को लाभ मिल सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, सेनापति मंगल 12 नवंबर 2026, बृहस्पतिवार को रात 08:30 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस राशि में 9 मार्च 2027 रहने वाले हैं। सिंह राशि में पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है, जिससे दोनों ग्रहों की युति हो रही हैं। वहीं, 30 नवंबर 2026, सोमवार को सुबह 09:41 बजे चंद्रमा भी इस राशि में गोचर कर जाएंगे, जिससे मंगल के साथ संयोग करके महालक्ष्मी और गुरु के साथ संयोग करके गजकेसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। चंद्रमा इस राशि में 2 दिसंबर तक रहने वाले हैं। ऐसे में महालक्ष्मी राजयोग इसी दिन तक रहेगा। लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक हर राशि के जातकों के जीवन में देखने को मिल सकता है।

मीन राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का असर (Pisces Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए मंगल-चंद्र की युति से बना महालक्ष्मी राजयोग शुभ परिणाम दे सकता है। इस राशि के छठे भाव में इस राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष धीरे-धीरे समाप्त हो सकता है। आपको धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। हालांकि, खर्च भी अधिक हो सकता है। करियर की दृष्टि से ये अवधि अच्छी जा सकती है। इस अवधि में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही प्रमोशन, वेतन वृद्धि की भी संभावना है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को भी सफलता हासिल हो सकती है। आपकी मेहनत और लगन का फल मिल सकता है। कारोबारियों के लिए भी ये समय खास हो सकता है। आपको अच्छा मुनाफा होने के साथ आप अपने प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

सिंह राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए ये युति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इस राशि के प्रथम भाव में महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास में तेजी से वृद्धि के साथ-साथ व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। ऐसे में आपकी नेतृत्व क्षमता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। इस अवधि में वाहन या संपत्ति खरीदने का विचार बना सकते हैं। इससे आपको लाभ मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। इसके अलावा विदेश में नौकरी करने का भी सपना पूरा हो सकता है। आपके काम की सराहना हो सकती है। व्यापार की बात करें, तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये अवधि काफी खास हो सकती है। आपको खूब मुनाफे के साथ-साथ नए क्लाइंट मिल सकते हैं। विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों को भी लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही आप खुद पर धन भी खर्च कर सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। इस अवधि में मानसिक शांति मिल सकती है।

मिथुन राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। इस राशि के तीसरे भाव में महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के व्यक्तिगत विकास हो सकता है। आप काम या फिर व्यापार के सिलसिले में कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। करियर की बात करें, तो आपको नए अवसर मिलने के साथ पदोन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। आपको नई डील्स मिल सकती है। विदेशी व्यापार के लिए अच्छे संपर्क से जुड़ सकते हैं। इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और भविष्य के लिए भी बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा।

डिस्क्लेमर: यह मंगल-चंद्र के संयोग से बना महालक्ष्मी राजयोग का फल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें जरूरी नहीं है कि मिथुन, सिंह और मीन राशि के जातकों पर एक जैसी लागू हों। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।