Chandra in Horoscope: वैदिक ज्योतिष में चंद्र देव को मन, भावनाओं, माता, मानसिक शांति, सुख-सुविधा और कल्पनाशक्ति का कारक ग्रह माना गया है। जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय क्षमता, मानसिक स्थिरता और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। यदि चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, शांत और संवेदनशील होता है, जबकि कमजोर या पीड़ित चंद्रमा मानसिक तनाव, डिप्रेशन और भावनात्मक उतार-चढ़ाव का कारण बन सकता है।

ज्योतिष अनुसार जन्म कुंडली में शुभ चंद्रमा व्यक्ति को समाज में सम्मान, पारिवारिक सुख, माता का सहयोग, आर्थिक मजबूती और हाई थिंकिंग प्रदान करता है। ऐसे जातक कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं और सही समय पर उचित निर्णय लेने में सफल रहते हैं। वहीं यदि चंद्रमा राहु, केतु, शनि या अन्य अशुभ प्रभावों से पीड़ित हो तो व्यक्ति को चिंता, अनिद्रा, निर्णय लेने में भ्रम, पारिवारिक तनाव और मन की अशांति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार इसका असर करियर और वैवाहिक जीवन पर भी दिखाई देता है।

जन्म कुंडली में चंद्र देव का महत्व

चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है। यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति, इमोशन बैलेंस, कल्पनाशक्ति, स्मरण शक्ति और संवेदनशीलता का आकलन चंद्रमा की स्थिति से किया जाता है। इसके अलावा माता के साथ संबंध, घर का सुख, जल, यात्रा और सामाजिक व्यवहार भी चंद्रमा से जुड़े माने जाते हैं। यदि चंद्रमा अपनी अनुकूल स्थिति में हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक और व्यवहार मधुर होता है।

चंद्रमा शुभ होने पर मिलते हैं ये लाभ

वैदिक ज्योतिष अनुसार शुभ चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक शांति, अच्छी हेल्थ, पारिवारिक सुख, आर्थिक उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ऐसे लोग रचनात्मक कार्यों, शिक्षा, लेखन, कला, संगीत, होटल, पर्यटन, चिकित्सा और जनसंपर्क से जुड़े क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही जीवन में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

अशुभ चंद्रमा के संकेत

यदि चंद्रमा कमजोर या अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति बार-बार मानसिक तनाव महसूस कर सकता है। छोटी-छोटी बातों पर चिंता करना, आत्मविश्वास की कमी, निर्णय लेने में देरी, नींद की समस्या, माता के स्वास्थ्य की चिंता, पारिवारिक मतभेद और आर्थिक अस्थिरता जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कई बार व्यक्ति बिना कारण बेचैनी और इमोशनल का भी अनुभव करता है।

चंद्र देव को मजबूत करने के आसान उपाय

प्रत्येक सोमवार भगवान शिव और चंद्र देव की विधि-विधान से पूजा करें।

“ॐ सोम सोमाय नमः” मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें।

शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।

चावल, दूध, दही, मिश्री और सफेद वस्त्र का दान करें।

माता का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद अवश्य लें।

पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध मिश्रित जल से अर्घ्य दें।

सात्विक भोजन करें और क्रोध व नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें।

ध्यान रखें

किसी भी ग्रह का शुभ या अशुभ फल केवल चंद्र की स्थिति से तय नहीं होता। संपूर्ण जन्म कुंडली, ग्रहों की दृष्टि, दशा, महादशा और गोचर का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसलिए किसी भी विशेष उपाय को अपनाने से पहले योग्य ज्योतिषाचार्य से व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराना उचित माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।