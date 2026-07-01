Moon in 12 Houses Effects: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, भावना, मानसिक शक्ति, माता, सुख, लोकप्रियता और कल्पनाशक्ति आदि का कारक माना जाता है। चंद्रमा को सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। वह एक राशि में करीब ढाई दिन तक रहते हैं। ऐसे में चंद्रमा का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में काफी अधिक देखने को मिलता है। चंद्रमा की स्थिति में बदलाव होने से ये व्यक्ति के मानसिक स्थिति, स्वभाव, पारिवारिक जीवन, करियर, धन, स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। इसी के कारण किसी भी कुंज डालती है। यही कारण है कि किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय चंद्रमा के भाव, राशि, बल और पक्ष को देखा जाता है। इसी के आधार पर फल निकाला जाता है। ‘कुंडली रहस्य’ श्रृंखला के इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि लग्न से लेकर द्वादश भाव तक चंद्रमा की स्थिति का असर व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, करियर से लेकर भाग्य में कितना देखने को मिलता है…

फलदीपिका ग्रंथ के अनुसार, जन्म कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा का प्रभाव अलग-अलग होता है। हर भाव में चंद्रमा प्रवेश करके सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष में राशि परिवर्तन करता है, तो उसका फल संपूर्ण मिलता है, क्योंकि वह इस अवधि में बलवान होता है। वहीं दूसरी ओर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कमजोर माना जाता है। ऐसे में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो सकता है। हालांकि अंतिम फल केवल चन्द्रमा की स्थिति से नहीं, बल्कि सम्पूर्ण जन्मकुंडली, ग्रहों की दृष्टि, युति, राशि और दशा के संयुक्त विश्लेषण से निर्धारित होता है।

लग्न भाव में चंद्रमा

फलदीपिका ग्रंथ के अनुसार, अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा लग्न में हो तो व्यक्ति निर्भय, दृढ़ शरीर वाला, बलवान, लक्ष्मीवान और दीर्घायु होता है। लेकिन वहीं अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो इसका विपरीत फल मिल सकता है यानी इन फलों में कमी हो सकती है।

श्लोक

सिते चन्द्रे लग्ने दृढतनुरदम्त्रायुरभयो।

बलिष्ठो लक्ष्मीवान् भवति विपरीतं क्षयगते।

द्वितीय भाव में चंद्रमा

द्वितीय भाव में चंद्रमा होने से व्यक्ति का स्वभाव मधुर होने के साथ-साथ सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। इन्हें स्वादिष्ट भोजन करने का काफी शौक होता है। इसके साथ ही इन्हें सुख-सुविधाओं के साथ लेना काफी पसंद होता है। ये एक अच्छे डांसर होने के साथ-साथ कई कलाओं में निपुण होते हैं। हालांकि कभी-कभी इनकी वाणी में विचित्रता या अस्थिरता देखने को मिलती है।

धनाढ्योडन्तर्वाणिर्विषयसुखवान् वाचि विकल:।

सहोत्थे सभ्रातृप्रमदबलशौर्याअतिकृपण:॥५॥

तृतीय भाव में चंद्रमा

तृतीय भाव का चंद्रमा होने से जातकों का भाई-बहनों का सुख प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति मनस्वी, बलशाली, साहसी होने के साथ-साथ दृढ़ निश्चयी होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति काफी कंजूस होता है। अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष में होकर इस भाव में आता है, तो जातकों को निरंतर वृद्धि हो सकती है। हर क्षेत्र में सफलता के साथ शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा के इस भाव में आने से उसके विपरीत फल की प्राप्ति हो सकती है।

चतुर्थ भाव में चंद्रमा

चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने पर जातक को सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अच्छे मित्र बनते हैं। इसके साथ ही इन्हें वाहन, भूमि, संपत्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा व्यक्ति सुखी, भोगी तथा उदार स्वभाव का होता है।

श्लोक-

सुखी भोगी त्यागी सुहृद् ससुह्द्वाहनयशा:

सुपुत्रो मेधावी मृदुगतिरामत्य: सुतगते।

क्षतेअल्पायुश्चंद्रअमतिरुदरगोरी परिभवी

स्मरे दृष्टे सौम्यो वरयुवतिकान्ताअतिसुभग: ॥६॥

पंचम भाव में चंद्रमा

जन्मकुंडली के पंचम भाव का चंद्रमा है तो जातकों की मधुर वाणी होने के साथ-साथ काफी बुद्धिमान होते हैं। इन्हें संगीत से काफी प्रेम होता है। इन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति राजा का मंत्री यानी शासन या प्रशासन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सकता है। ऐसे में वह सरकार में सलाहकार या मंत्री जैसे कार्यों में सफलता हासिल कर सकता है।

षष्ठ भाव में चंद्रमा

छठे भाव में स्थित चंद्रमा जातक को शारीरिक रूप से बलवान तो होता है, लेकिन पेट से संबंधित समस्याओं से परेशान रहता है। इसे अपने जीवन में कई बार शत्रुओं का सामना करना पड़ता है और जीवन में संघर्ष अधिक रहता है। इनकी वाणी काफी सौम्य होती है और ये बलशाली होते हैं।

सप्तम भाव में चंद्रमा

सातवें भाव में चंद्रमा होने पर व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। उसे सुंदर एवं प्रेम करने वाला जीवनसाथी मिलती है। वैवाहिक जीवन हमेशा अच्छा रहता है। पति-पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है।

अष्टम भाव में चंद्रमा

आठवें भाव का चंद्रमा होना काफी शुभ नहीं माना जाता है। इस भाव में चंद्रमा होने से जातक को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे मानसिक तनाव से लेकर किसी न किसी रोग से परेशान रहते हैं। और आयु में कमी की संभावना मानी गई है। हालांकि वास्तविक फल संपूर्ण कुंडली के विश्लेषण पर निर्भर करते हैं।

नवम भाव में चंद्रमा

नौवें भाव में स्थित चंद्रमा काफी शुभ माना जाता है। इस भाव में चंद्रमा के होने से व्यक्ति का अध्यात्म की ओर काफी अधिक झुकाव हो सकता है। ऐसे में जातक धार्मिक, पुण्य कर्म करने वाला होता है। वह काफी भाग्यशाली होता है। इसके साथ ही संतान सुख भी प्राप्त करता है।

दशम भाव में चंद्रमा

दशम भाव का चंद्रमा का होना काफी लाभकारी माना जाता है। इस भाव में चंद्रमा के होने से जातक हर क्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है। ये जिस काम में हाथ लगाता है, तो उसमें सफल होता है। ऐसे व्यक्ति समाज में मान-सम्मान पाते हैं। इसके साथ ही ये लोग शुभ कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसको सज्जनों की संगति से उसे विशेष लाभ मिलता है।

एकादश भाव में चंद्रमा

ग्यारहवें भाव में चंद्रमा होने पर जातक दीर्घायु, धनवान, बुद्धिमान तथा संतान सुख से युक्त होता है। इसके साथ ही आमदनी के कई स्त्रोत होते हैं और जीवन की कई इच्छाएं पूरी कर लेते हैं।

द्वादश भाव में चंद्रमा

द्वादश भाव का चंद्रमा का होना काफी अच्छा नहीं माना गया है। जन्मकुंडली में इस भाव में चंद्रमा के होने से जातक बहुत अधिक आलसी होता है। इसके साथ ही वह मानसिक तनाव का सामना करता है। ये काफी दुखी होते हैं और व्यर्थ खर्च, अपमान या एकांतप्रिय स्वभाव का अनुभव हो सकता है। यदि चन्द्रमा शुभ दृष्टि या बल प्राप्त करे तो इन प्रभावों में कमी आ सकती है।

मृतौ रोग्यल्पायुस्तपसि शुभधर्मात्मसुतवान्

जयी सिद्धारम्भो नभसि शुभकृत्सत्प्रियकर:

मनस्वी बह्वायुर्धनतनप्रभृत्यै: सह भवे

व्यये द्वेष्यो दुःखी शशिनि परिभूतोअलसतम: ॥७॥

निष्कर्ष

चंद्रमा का प्रत्येक भाव में अलग महत्व होने के साथ प्रभाव होता है। लेकिन केवल इस ग्रह की स्थिति को देखकर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। चंद्रमा की शक्ति, पक्ष (शुक्ल या कृष्ण), राशि, नक्षत्र, दृष्टियां, युति से लेकर संपूर्ण जन्म कुंडली का समग्र विश्लेषण करने के बाद ही सटीक फलादेश किया जाना चाहिए।

डिस्क्लेमर (Disclaimer)- इस लेख में दी गई जानकारी वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक ग्रंथों, मान्यताओं और ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है। जन्मकुंडली में सूर्य के फल केवल उसकी भाव स्थिति से निर्धारित नहीं होते, बल्कि राशि, दृष्टि, युति, ग्रहबल, दशा, अंतर्दशा तथा संपूर्ण कुंडली के समग्र विश्लेषण पर निर्भर करते हैं। यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसे किसी प्रकार की निश्चित भविष्यवाणी, चिकित्सा, कानूनी, वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले योग्य विशेषज्ञ से परामर्श करना उचित है। ज्योतिष एक विश्वास और व्याख्या आधारित विद्या है, इसलिए इसके परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों और कुंडली के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य पाठकों को ज्योतिषीय अवधारणाओं से परिचित कराना है, न कि किसी प्रकार की गारंटी या दावा करना।