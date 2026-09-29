Tarot Horoscope October 2026 (मासिक टैरो राशिफल अक्टूबर 2026): अक्टूबर माह के सभी टैरो कार्ड मिलकर संतुलित और समझदारी भरा रवैया अपनाने का संकेत दे रहे हैं। Seven of Wands और The Emperor बताते हैं कि अपनी सीमाओं, जिम्मेदारियों और फैसलों को लेकर स्पष्ट रहना जरूरी है। जहां जरूरत हो वहां अपनी बात मजबूती से रखें, लेकिन केवल अपनी बात मनवाने के लिए किसी से टकराव न बढ़ाएं। मेष सहित कुछ राशि के जातकों को अपने काम पर अधिक ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। कुछ राशियों को रिश्तों और लोगों के व्यवहार को समझने की स्पष्टता मिल सकती है। इसके साथ ही पुराने लोगों से फिर से संपर्क हो सकता है। आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपके नए विचार, बातचीत और काम से जुड़े कामों में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। लंबे समय से टाले जा रहे काम को पूरा करने और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने के अवसर मिल सकते हैं। आइए जानते हैं टैरो गुरु मधु कोटिया से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का मासिक टैरो राशिफल…

मेष मासिक टैरो राशिफल (Aries Monthly Tarot Card Readings)

मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना जीवन के किसी एक खास क्षेत्र में धीरे-धीरे अपनी ताकत और नियंत्रण वापस पाने का संकेत दे रहा है। कोई ऐसी चीज़ लगातार आपका ध्यान खींच रही है, जिस पर आप जरूरत से ज्यादा ऊर्जा लगा रहे हैं। इस महीने आपको एहसास होगा कि हर स्थिति या हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कहीं न कहीं अब आपको खुद को प्राथमिकता देनी होगी।

कामकाज के लिहाज से महीने का पहला हिस्सा व्यस्त रह सकता है। नई जिम्मेदारियां, चर्चाएं या कोई दिलचस्प अवसर सामने आ सकता है। लेकिन हर चीज के लिए तुरंत हां न कहें। किसी भी कमिटमेंट से पहले पूरी स्थिति को ठीक से समझ लें।

पैसों के मामले में स्थिति संभली हुई रहेगी, लेकिन अचानक होने वाले खर्च परेशान कर सकते हैं। किसी महंगी चीज को खरीदने, घर में कुछ बदलने या सिर्फ इसलिए खर्च करने का मन हो सकता है क्योंकि आपको लगता है कि आप इसे डिजर्व करते हैं। थोड़ा नियंत्रण फायदेमंद रहेगा।

रिश्तों में परिपक्वता की जरूरत होगी। अगर कोई आपको लगातार मिले-जुले संकेत दे रहा है, तो अक्टूबर आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि आप वास्तव में कहां खड़े हैं। कपल्स को बेवजह के अहं के टकराव से बचना चाहिए। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी न करें।

अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत महसूस होगा। जिस फैसले को आप काफी समय से टाल रहे थे, उसे आखिरकार लेने का मन बना सकते हैं।

लकी नंबर: 9। लकी डे: मंगलवार

एंजेल मैसेज: उन परिस्थितियों को अपनी ऊर्जा देना बंद करें जो सिर्फ इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि आप लगातार उन्हें ऊर्जा दे रहे हैं।

वृषभ मासिक टैरो राशिफल (Taurus Monthly Tarot Card Readings)

वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर लोगों और रिश्तों से जुड़े मामलों में काफी स्पष्टता लेकर आ सकता है। यह किसी बड़े या नाटकीय खुलासे के जरिए नहीं आएगी, बल्कि हो सकता है कि आप किसी के व्यवहार को एक अलग नजरिए से देखें और अचानक पूरी स्थिति समझ में आ जाए।

कामकाज के लिहाज से स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन कोई पुराना प्रोजेक्ट, क्लाइंट, संपर्क या अवसर दोबारा सामने आ सकता है। अगर कोई पुरानी चीज लौटती है, तो उसे पहले की तरह न लें। आपकी उम्मीदें अब बदल चुकी हैं और इस बार उन्हें साफ तौर पर सामने रखना जरूरी होगा।

आर्थिक रूप से अक्टूबर में थोड़ी प्लानिंग की जरूरत है। घर, परिवार, यात्रा या आराम से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। स्थिति संभालने लायक रहेगी, लेकिन पहले खर्च करने और बाद में सोचने के बजाय चीजों को व्यवस्थित रखना आपको बेहतर महसूस कराएगा।

रिश्तों में सारा भावनात्मक बोझ अकेले उठाना बंद करें। अगर आप पहले ही अपनी भावनाएं सामने रख चुके हैं, तो अब सामने वाले को यह दिखाने का मौका दें कि वह वास्तव में क्या चाहता है।

सिंगल लोगों का संपर्क किसी पुराने व्यक्ति से दोबारा हो सकता है या किसी ऐसे शख्स की खबर मिल सकती है, जिसके वे कभी करीब थे। सिर्फ इसलिए पीछे न लौटें क्योंकि पुरानी यादें सुकून देती हैं।

अक्टूबर खुद पर, शरीर, घर और मानसिक शांति पर ध्यान देने के लिए भी अच्छा समय है।

लकी नंबर: 6। लकी डे: शुक्रवार

एंजेल मैसेज: उन लोगों के सामने अपनी अहमियत साबित करते रहने की जरूरत नहीं है, जो पहले से जानते हैं कि आप उनकी जिंदगी में क्या लेकर आते हैं।

मिथुन मासिक टैरो राशिफल (Gemini Monthly Tarot Card Readings)

मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर काफी सक्रिय रह सकता है। आपका दिमाग विचारों, योजनाओं, बातचीत और संभावनाओं से भरा रहेगा और इसी वजह से सबसे बड़ी चुनौती अपना फोकस बनाए रखना हो सकती है।

काम के क्षेत्र में हलचल नजर आ रही है। नई चर्चाएं, मीटिंग्स, सहयोग या जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है। कोई उपयोगी अवसर बातचीत, नेटवर्किंग या आपके पेशेवर दायरे से जुड़े किसी व्यक्ति के जरिए मिल सकता है। लेकिन हां कहने से पहले यह समझ लें कि आपसे वास्तव में क्या अपेक्षा की जा रही है।

पैसों की स्थिति ज्यादातर स्थिर रहेगी, लेकिन छोटे-छोटे खर्च उम्मीद से ज्यादा बढ़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन, बाहर जाना, शॉपिंग या ऐसी छोटी चीजों पर नजर रखें, जिन्हें आप आमतौर पर गिनते नहीं हैं।

रिश्तों में साफ बातचीत जरूरी होगी। सामने वाला आपकी चुप्पी समझ लेगा, ऐसा न सोचें। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो सीधे कहें, लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा बड़ा मुद्दा न बनाएं।

सिंगल लोगों की मुलाकात किसी से काम, दोस्तों, सोशल मीडिया या यात्रा के जरिए हो सकती है।

महीने के बीच में मानसिक थकान महसूस हो सकती है। खुद को ब्रेक दें। हर समय दिमाग को एक्टिव रखना जरूरी नहीं है।

अक्टूबर के अंत तक कोई उलझा हुआ मामला काफी हद तक स्पष्ट हो सकता है।

लकी नंबर: 5 । लकी डे: बुधवार

एंजेल मैसेज: हर विचार को आपका ध्यान देना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे आसान जवाब ही सही होता है।

कर्क मासिक टैरो राशिफल (Cancer Monthly Tarot Card Readings)

कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण महीना हो सकता है। आपको इस बात का एहसास ज्यादा होगा कि आपका मूड किस चीज से और उससे भी ज्यादा किन लोगों से प्रभावित होता है।

कई लोग इस दौरान अनजाने में दूसरों की परेशानियां अपने ऊपर लेते हुए नजर आ सकते हैं। इस महीने खासकर परिवार या उन लोगों के साथ भावनात्मक सीमाएं तय करना जरूरी होगा, जो हर परेशानी में आपके पास चले आते हैं।

कामकाज की रफ्तार धीमी लेकिन स्थिर रहेगी। तुरंत नतीजे भले न दिखें, लेकिन जिस चीज पर आप चुपचाप काम कर रहे हैं, उसमें प्रगति के संकेत मिलने लग सकते हैं। अपनी गति की तुलना किसी और से न करें।

पैसों की स्थिति संभली हुई रहेगी, हालांकि घर या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं।

रिश्तों में एक महत्वपूर्ण दौर आ सकता है। कपल्स आखिरकार उस मुद्दे पर बात कर सकते हैं, जिसे वे लंबे समय से टाल रहे थे। हर पुरानी बात को एक ही बातचीत में न लाएं। जो अभी हो रहा है, पहले उसी पर बात करें।

सिंगल लोगों को किसी के साथ पहली नजर में भावनात्मक जुड़ाव महसूस हो सकता है। सामने वाले को जानने का आनंद लें, लेकिन जल्दबाजी में यह तय न करें कि यही व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहने वाला है।

अक्टूबर आपसे अपनी ऊर्जा का ध्यान रखने के लिए भी कह रहा है। पर्याप्त नींद लें, जरूरत पड़ने पर अकेले समय बिताएं और ना कहने पर अपराधबोध महसूस न करें।

लकी नंबर: 2। लकी डे: सोमवार

एंजेल मैसेज: दूसरों की परवाह करने का मतलब यह नहीं है कि उनकी जिम्मेदारियां भी आप अपने ऊपर ले लें।

सिंह मासिक टैरो राशिफल (Leo Monthly Tarot Card Readings)

सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना दिलचस्प रहने वाला है। आपको अपनी जिंदगी के किसी एक हिस्से में दूसरों से मिलने वाली सराहना के पीछे भागना बंद करने का एहसास हो सकता है। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर सकते हैं।

प्रोफेशनल स्तर पर यह अच्छा महीना हो सकता है। आपके काम, विचारों या अनुभव पर ध्यान दिया जा सकता है। किसी चीज का नेतृत्व करने या बड़ी जिम्मेदारी लेने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन सिर्फ यह साबित करने के लिए कि आप सब कुछ संभाल सकते हैं, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी न लें।

पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि इस महीने आप खुद पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। कपड़े, ब्यूटी, यात्रा, घर या सोशलाइजिंग आपका ध्यान खींच सकते हैं। इनका आनंद लें, लेकिन हर मूड का समाधान शॉपिंग को न बनाएं।

रिश्तों में अहं से ज्यादा सुनने की जरूरत होगी। अगर आप रिश्ते में हैं तो हर बात को इस नजरिए से न देखें कि सही कौन था और गलत कौन। कभी-कभी बड़ा सवाल यह होता है कि क्या इस रिश्ते की अब भी उतनी ही देखभाल हो रही है।

सिंगल लोगों को इस महीने लोगों का ध्यान आसानी से मिल सकता है। इस अटेंशन का आनंद लें, लेकिन सिर्फ आकर्षण देखकर प्रभावित न हों।

अक्टूबर के अंत में लिया गया कोई निजी फैसला आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। जो बात पहले आपको परेशान करती थी, वह अचानक उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेगी।

लकी नंबर: 1। लकी डे: रविवार

एंजेल मैसेज: अपनी कीमत जानने के लिए आपको तालियों की जरूरत नहीं है।

कन्या मासिक टैरो राशिफल (Virgo Monthly Tarot Card Readings)

कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर चीजों को व्यवस्थित करने का महीना है। और ऐसा करना आपको काफी बेहतर महसूस करा सकता है, क्योंकि कुछ अधूरे मामले लंबे समय से आपके दिमाग के किसी कोने में पड़े हुए हैं।

काम चुनौतीपूर्ण रह सकता है। लोग मदद, सुधार या सलाह के लिए आपके पास आ सकते हैं क्योंकि उन्हें आपके फैसले पर भरोसा है। यह अच्छी बात है, लेकिन हर किसी की गलतियों की जिम्मेदारी खुद न लें। आपका अपना काम भी है।

आर्थिक रूप से यह महीना चीजों को व्यवस्थित करने के लिए अच्छा है। खर्चों, लंबित भुगतानों, बचत और उन चीजों की समीक्षा करें जिन्हें अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। जब सब कुछ साफ नजर आएगा तो आप खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे।

निजी रिश्तों में जब कोई अपनी भावनाएं साझा करे तो जरूरत से ज्यादा व्यावहारिक होने से बचें। आपकी पहली प्रतिक्रिया उसकी समस्या का समाधान निकालने की हो सकती है, लेकिन हो सकता है सामने वाला सिर्फ यह चाहता हो कि कोई उसकी बात सुने।

सिंगल लोग इस महीने किसी पर भरोसा करने में थोड़ा ज्यादा समय ले सकते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। सिर्फ इसलिए किसी के लिए भावनाएं पैदा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह कागज पर बिल्कुल सही नजर आता है।

अक्टूबर के बीच में आपको घर का सामान व्यवस्थित करने, दिनचर्या बदलने या अपनी जगह को दोबारा ऑर्गनाइज करने का मन हो सकता है। ऐसा जरूर करें। इससे आपका मूड भी बेहतर हो सकता है।

लकी नंबर: 4। लकी डे: बुधवार

एंजेल मैसेज: शांति महसूस करने के लिए हर चीज का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है।

तुला मासिक टैरो राशिफल (Libra Monthly Tarot Card Readings)

तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर रिश्तों पर मजबूत फोकस लेकर आ रहा है, लेकिन बात सिर्फ रोमांटिक रिश्तों की नहीं है। यह महीना संतुलन और इस बात को समझने का है कि आप कहां जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं।

आपको अचानक एहसास हो सकता है कि कुछ रिश्तों में हमेशा आप ही एडजस्ट करते हैं, समझते हैं, माफ करते हैं या संपर्क बनाए रखते हैं। परेशान होने के बजाय बस यह देखें कि जब आप सारी जिम्मेदारी उठाना बंद करते हैं तो क्या होता है।

प्रोफेशनल स्तर पर जिम्मेदारी, पैसे या पार्टनरशिप को लेकर कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। अपनी बात साफ रखें। इस महीने अस्पष्ट बातचीत बाद में बेवजह की उलझन पैदा कर सकती है।

पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, हालांकि खुद पर, सेलिब्रेशन, ब्यूटी, घर या यात्रा पर खर्च हो सकता है।

लव लाइफ बेहतर हो सकती है, लेकिन तभी जब आप ईमानदार रहें। कपल्स को बात को ऊपर-ऊपर से ठीक रखने के बजाय उस मुद्दे पर बात करनी चाहिए जो वास्तव में उन्हें परेशान कर रहा है।

सिंगल लोगों की मुलाकात किसी आकर्षक और आसानी से बात करने वाले व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन एक-दो मुलाकातों के बाद ही यह तय न करें कि यह रिश्ता कहां जाएगा।

अक्टूबर खुद पर ध्यान देने की इच्छा भी बढ़ाएगा। कहीं न कहीं आप सीख रहे हैं कि शांति का मतलब हर किसी को लगातार खुश रखना नहीं है।

लकी नंबर: 7। लकी डे: शुक्रवार

एंजेल मैसेज: संतुलन की शुरुआत तब होती है जब आप सिर्फ टकराव से बचने के लिए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना बंद करते हैं।

वृश्चिक मासिक टैरो राशिफल (Scorpio Monthly Tarot Card Readings)

वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर भावनात्मक सच्चाई का महीना रह सकता है। जिस बात को आप नजरअंदाज, दबा या महत्वहीन दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वह फिर से आपके सामने आ सकती है।

यह जरूरी नहीं कि यह नकारात्मक हो। बल्कि यह वही महीना हो सकता है जब आप खुद से ईमानदारी से स्वीकार करें कि आप क्या चाहते हैं और अब क्या बर्दाश्त नहीं करना चाहते।

काम के मामले में अपनी योजनाओं को तैयार होने तक निजी रखें। प्रतिस्पर्धा, गॉसिप या ऐसे लोग हो सकते हैं जो यह समझने की कोशिश करें कि आप क्या कर रहे हैं। आपको हर बात समझाने की जरूरत नहीं है।

आर्थिक रूप से यह महीना जोखिम लेने के बजाय नियंत्रण रखने के लिए बेहतर है। देखें कि छोटे लेकिन लगातार होने वाले खर्चों के जरिए पैसा कहां जा रहा है।

रिश्ते इस महीने काफी गहरे और तीव्र हो सकते हैं। अगर जुड़ाव मजबूत है तो ईमानदारी आपको और करीब ला सकती है। अगर रिश्ता कमजोर है तो अक्टूबर आपको उसकी दरारें दिखा सकता है।

सिंगल लोगों की मुलाकात किसी रहस्यमयी, भावनात्मक रूप से गहरे या समझने में थोड़े मुश्किल व्यक्ति से हो सकती है। समय लें। मजबूत केमिस्ट्री आपको उन चीजों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर सकती है, जिन पर आप सामान्य तौर पर सवाल उठाते।

आध्यात्मिक रूप से यह महीना सफाई, पुरानी चीजों को छोड़ने और पुरानी आदतें बदलने के लिए प्रभावशाली है। आपके भीतर कुछ निश्चित रूप से बदल रहा है।

लकी नंबर: 8। लकी डे: गुरुवार

एंजेल मैसेज: जिस बात को आप जानते हैं, उसके लिए बहाने बनाना बंद करते ही आपकी दिशा ज्यादा साफ नजर आने लगेगी।

धनु मासिक टैरो राशिफल (Sagittarius Monthly Tarot Card Readings)

धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर बदलाव और हलचल लेकर आ रहा है और आपको यह अच्छा भी लगेगा। हो सकता है कि आप कुछ समय से अपनी दिनचर्या से बोर महसूस कर रहे हों और यह महीना आपको बदलाव के बारे में सोचने की वजह दे।

काम के क्षेत्र में नए विचार, लोग, अवसर या यात्रा भी सामने आ सकती है। कोई चीज बहुत रोमांचक लग सकती है, लेकिन हां कहने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर जांचें। आपका उत्साह कई बार आपको पहले कमिट करने और बाद में सवाल पूछने पर मजबूर कर सकता है।

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन सोशल स्पेंडिंग बढ़ सकती है। आउटिंग, सेलिब्रेशन, शॉपिंग या अचानक बने प्लान धीरे-धीरे खर्च बढ़ा सकते हैं।

रिश्ते हाल के समय की तुलना में हल्के और बेहतर महसूस हो सकते हैं। कपल्स साथ में ज्यादा समय बिता सकते हैं और यात्रा या अपनी सामान्य दिनचर्या से हटकर कुछ प्लान कर सकते हैं।

सिंगल लोगों की मुलाकात किसी अलग बैकग्राउंड, प्रोफेशन या शहर से जुड़े व्यक्ति से हो सकती है। आप दोनों के बीच का यह अंतर ही आकर्षण की वजह बन सकता है।

इस महीने एक बात जरूर याद रखें—सिर्फ बोरियत की वजह से जिंदगी का कोई बड़ा फैसला न लें। बदलाव अच्छा है, लेकिन हर बदलाव हमेशा के लिए होना जरूरी नहीं है।

अक्टूबर का दूसरा हिस्सा खास तौर पर सक्रिय और सकारात्मक महसूस हो सकता है। आपको फिर से किसी चीज का इंतजार करने या उसे लेकर उत्साहित होने का एहसास हो सकता है।

लकी नंबर: 3। लकी डे: गुरुवार

एंजेल मैसेज: जो चीज आपको उत्साहित करती है, उसका पीछा करें, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आपके उत्साह की कोई दिशा हो।

मकर मासिक टैरो राशिफल (Capricorn Monthly Tarot Card Readings)

मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर उन चीजों को पूरा करने का महीना है, जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे हैं। काम, कागजी कार्रवाई, पैसे या जिम्मेदारियां कहीं न कहीं आप जानते हैं कि कुछ चीजें आपका ध्यान मांग रही हैं।

अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, आपको एहसास हो सकता है कि ये चीजें उतनी मुश्किल थीं ही नहीं, जितना आपने सोच रखा था।

काम पर ज्यादा जिम्मेदारी आ सकती है। लोग आप पर स्वाभाविक रूप से भरोसा करते हैं क्योंकि आप भरोसेमंद हैं, लेकिन इस महीने आपको यह साफ रखना होगा कि आप वास्तव में कितना काम संभाल सकते हैं। चुपचाप अतिरिक्त काम लेते न जाएं और फिर खुद को थका हुआ महसूस करें।

बिजनेस करने वालों के लिए खर्चों, सिस्टम और उन जगहों की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा जहां बहुत ज्यादा समय कम नतीजे के लिए लगाया जा रहा है।

पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन यह महीना आगे की प्लानिंग के लिए अच्छा है।

रिश्तों में आपको थोड़ा नरम रवैया अपनाने की जरूरत है। हर भावनात्मक समस्या का व्यावहारिक समाधान जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ सुनना ही रिश्ते में ज्यादा करीबियां ला सकता है।

सिंगल लोगों की मुलाकात किसी समझदार, जिम्मेदार या प्रोफेशनली स्थापित व्यक्ति से हो सकती है। यह जुड़ाव धीरे-धीरे लेकिन स्थिर तरीके से आगे बढ़ सकता है।

अक्टूबर आपसे ज्यादा आराम करने के लिए भी कह रहा है। हर समय प्रोडक्टिव रहना और संतुलित रहना एक ही बात नहीं है।

लकी नंबर: 8। लकी डे: शनिवार

एंजेल मैसेज: ताकत का मतलब यह जानना भी है कि आपने आज के लिए पर्याप्त कर लिया है।

कुंभ मासिक टैरो राशिफल (Aquarius Monthly Tarot Card Readings)

कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर नए विचार लेकर आ रहा है। बहुत सारे विचार। लेकिन इनमें से कोई एक खास विचार या प्लान बार-बार आपके दिमाग में लौट रहा है और अब आपको उसे यह कहकर टालना बंद करना चाहिए कि इसे कभी न कभी करेंगे।

यह काम, बिजनेस, पढ़ाई, क्रिएटिविटी या किसी बिल्कुल अलग दिशा से जुड़ा हो सकता है, जिस पर आप विचार कर रहे हैं। आपको तुरंत कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वास्तविक कदम जरूर उठाएं।

काम के क्षेत्र में आपका तरीका बाकी लोगों से अलग हो सकता है। सिर्फ इसलिए खुद पर शक न करें क्योंकि लोग उसे तुरंत समझ नहीं पा रहे हैं। पीछे हटने के बजाय उन्हें समझाएं कि आप क्या करना चाहते हैं।

पैसों की स्थिति काफी स्थिर रहेगी, लेकिन सिर्फ इसलिए खर्च करने से बचें क्योंकि कोई चीज नई, अलग या रोमांचक लग रही है।

रिश्तों में आपकी भावनात्मक मौजूदगी ज्यादा जरूरी होगी। आपके करीब कोई व्यक्ति ऐसा महसूस कर सकता है कि आप शारीरिक रूप से तो उसके साथ हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और हैं। सही बातचीत के लिए समय निकालें।

सिंगल लोग किसी ऐसे व्यक्ति को अलग नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं, जिसे वे पहले से जानते हैं। दोस्ती जैसा दिखने वाला रिश्ता कुछ ज्यादा दिलचस्प बन सकता है।

महीने के अंत की ओर आपको कम शोर और ज्यादा स्पेस की जरूरत महसूस हो सकती है। चीजों को व्यवस्थित करना, लोगों से थोड़ा दूर रहना या अकेले समय बिताना अच्छा लगेगा। और यह आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा।

लकी नंबर: 11। लकी डे: शनिवार

एंजेल मैसेज: कोई विचार तभी रास्ता बनता है, जब आप आखिरकार पहला कदम उठाते हैं।

मीन मासिक टैरो राशिफल ( Pisces Monthly Tarot Card Readings)

मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना अंतर्ज्ञान से गहराई से जुड़ा हुआ है। आपको लोगों के कुछ कहने से पहले ही चीजों का अंदाजा हो सकता है, लेकिन समस्या यह हो सकती है कि बाद में आप खुद पर ही शक करने लगें।

किसी ऐसी बात पर बहुत ज्यादा लोगों की राय लेने से बचें, जिसे लेकर आपके भीतर पहले से ही स्पष्टता है।

काम के मामले में कुछ चीजें धीरे आगे बढ़ सकती हैं, खासकर अक्टूबर के पहले हिस्से में। किसी जवाब, मंजूरी या फैसले में समय लग सकता है। सिर्फ एक जवाब के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी को रोककर न रखें। बाकी चीजों पर आगे बढ़ते रहें, जो आपके हाथ में हैं।

पैसों की स्थिति ज्यादातर स्थिर रहेगी, लेकिन अपराधबोध की वजह से किसी की आर्थिक मदद करने से सावधान रहें।

रिश्ते इस महीने ज्यादा स्पष्ट होंगे। कपल्स के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है, जो उनके बीच के भावनात्मक माहौल को बदल सकती है।

सिंगल लोगों को गहराई से जुड़ने से पहले थोड़ा समय लेना चाहिए। आप आसानी से किसी व्यक्ति की संभावनाओं से प्यार कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर आपको यह देखने के लिए कह रहा है कि वास्तव में आपके सामने क्या मौजूद है।

यह महीना आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी अच्छा है। ध्यान, हीलिंग, प्रार्थना या सिर्फ कुछ समय शांत बैठना आपको जरूरत से ज्यादा सोचने की तुलना में ज्यादा जवाब दे सकता है।

लकी नंबर: 7। लकी डे: सोमवार

एंजेल मैसेज: आपको हमेशा किसी और संकेत की जरूरत नहीं होती। कई बार आपके भीतर की भावना ही पहले से जवाब होती है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह मासिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।