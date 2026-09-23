Monthly Horoscope October 2026 (मासिक राशिफल अक्टूबर 2026): साल 2026 का दसवां माह अक्टूबर ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से काफी खास जाने वाला है। इस माह कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं। सबसे पहले दैत्यों के गुरु शुक्र 3 अक्टूबर को तुला राशि में वक्री और केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 8 अक्टूबर को गुरु अश्लेषा नक्षत्र, 9 अक्टूबर को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर शुक्र के साथ युति करके शुक्र आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। 24 अक्टूबर को शुक्र चित्रा नक्षत्र में और सूर्य स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही माह के अंत में यानी 31 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ग्रहों की ऐसी स्थिति होने के कारण 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि के जातकों का कैसा बीतेगा अक्टूबर माह…

सितंबर में बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो हंस राजयोग, मालव्य राजयोग, शुक्र आदित्य, गजकेसरी, महालक्ष्मी, कलात्मक योग से लेकर लक्ष्मी नारायण योग आदि का निर्माण होगा।

मेष मासिक राशिफल(Aries Monthly Horoscope)

मेष राशि के जातकों की बात करें, तो खुद पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस माह आपके आत्मविश्वास और साहस में कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपके काम में रुकावट आने के साथ बेकार में ध्यान भटक सकता है। हालांकि, साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में खूब अच्छे अवसर मिल सकते हैं। करियर के मामले में बात करें, तो आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपकी मेहनत की प्रशंसा हो सकती है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि देखने को मिल सकते हैं। कई नए लोगों से संपर्क हो सकता है।

वृषभ राशि मासिक राशिफल (Taurus Monthly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीना मिला जुला जाने वाला है। नौकरीपेशा जातकों की बात करें, तो इस माह थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। इसमें आप सफल हो सकते हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भी लाभ मिल सकता है। सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र की बात करें, तो सामान्य असर देखने को मिल सकता है। आर्थिक स्थिति थोडी कमजोर रहने वाली हैं। बेकार के खर्चों से परेशान हो सकते हैं।

मिथुन राशि मासिक राशिफल (Gemini Monthly Horoscope)

इस राशि के जातकों को इस माह थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बेकार के खर्चों से लेकर अपनी वाणी में नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। करियर के क्षेत्र की बात करें, तो सामान्य जाने वाला है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। इसके अलावा ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए ये माह अच्छा जाने वाला है। दोस्तों और शिक्षकों के मार्गदर्शन करने से आप सही रास्ते में चल सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें, तो थोड़ा अधिक खर्च हो सकता है।

कर्क राशि मासिक राशिफल (Cancer Monthly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये माह मिला-जुला जाने वाला है। इस माह व्यापारियों को कुछ कठोर रणनीतियां बनानी पड़ेगी या फिर कोई निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसे में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। आपको इस माह थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर ध्यान दें।

सिंह राशि मासिक राशिफल (Leo Monthly Horoscope)

इस राशि के जातकों की बात करें, तो आपके द्वारा की जा रही मेहनत का पूर्ण फल मिल सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। विदेश या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। इन्हें कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलने के योग बन रहे हैं। हालांकि आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में आप हर काम को टालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो आपको सफलता अवश्य मिल सकती है।

कन्या राशि मासिक राशिफल (Virgo Monthly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए अक्टूबर माह ठीक जाने वाला है। सूर्य के कारण आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन गुस्सा, बेचैनी बढ़ सकती है। आपके द्वारा किए जा रहे काम , मेहनत में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है। खासकर इस माह महिलाओं को लाभ मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्रा करने से लाभ मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए ये समय अनुकूल हो सकता है। शिक्षा के दृष्टिकोण की बात करें, तो आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। आपको अधिक पढ़ाई करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही माता-पिता का सहयोग मिल सकता है।

तुला राशि मासिक राशिफल (Libra Monthly Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर माह अच्छा जाने वाला है। इस माह आपका परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। अगर आपको कोई कारोबार आरंभ करना चाहते हैं, तो इस अवधि में लाभ मिल सकता है। हालांकि, खर्च बढ़ सकते हैं। ऐसे में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

वृश्चिक राशि मासिक राशिफल (Scorpio Monthly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए अक्टूबर माह संघर्ष से भरा जाने वाला है। आपको छोटे से काम में भी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। राहु-केतु के कारण आपके काम में किसी न किसी तरह से रुकावट आ सकती है। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ तनाव की स्थिति बन सकती है। इस माह आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं रहने वाली है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। हालांकि, विदेश जाने का मौका मिल सकता है।

धनु राशि मासिक राशिफल (Sagittarius Monthly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए अक्टूबर माह कई मायनों में खास हो सकता है। इस माह आप अपने दिल की बात पार्टनर से कह पाएंगे। इसके साथ ही नौकरीपेशा जातकों की बात करें, तो कई उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध हो सकते हैं। आपको लोगों का सहयोग या साथ मिल सकता है, जिससे आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। कई नए अवसर बन रहे हैं। बच्चों को शिक्षा में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

मकर राशि मासिक राशिफल (Capricorn Monthly Horoscope)

इस राशि के जातकों के जीवन में इस माह कई बड़े बदलाव आ सकता है। घर-परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों की बात करें, तो इस माह नई नौकरी, इंक्रीमेंट या फिर पदोन्नति हो सकती है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए भी ये समय अनुकूल जा सकता है। घर, संपत्ति या फिर वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। छोटे भाई-बहनों के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

कुंभ राशि मासिक राशिफल (Aquarius Monthly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए अक्टूबर माह कई मायनों में खास हो सकता है। इस माह किस्मत का पूरा साथ मिलने के साथ आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। भाई-बहनों का साथ मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। माता-पिता का सहयोग मिल सकता है।

मीन राशि मासिक राशिफल (Pisces Monthly Horoscope)

मीन राशि के जातकों के लिए ये माह मिला-जुला जाने वाला है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत के हिसाब से ही आपको फल मिल सकता है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति की बात करें, तो आपको अचानक धन लाभ या फिर हानि हो सकती है। ऐसे में पैसों को खर्च थोड़ा सोच समझकर करें। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है।

ध्यान दें- यह मासिक राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।