Mithun Lagna Personality: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के 12 लग्न में तीसरा लग्न मिथुन लगग्न है। इस लग्न के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध है। बुध को बौद्धिक क्षमता, बुद्धि, शिक्षा, व्यापार, तर्क-वितर्क का कारक माना जाता है। इसी के कारण इस लग्न के जातक तीव्र बुद्धिमान, जिज्ञासा से भरपूर होते हैं। फलदीपिका ग्रंथ के अनुसार, अगर जन्म के समय मिथुन राशि उदित हो अथवा चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित हो, तो व्यक्ति में कुछ विशेष शारीरिक और मानसिक विशेषताएं देखने को मिल सकती हैं। ये दूसरों की मनसा को आसानी से जान लेते हैं। ‘कुंडली रहस्य’ में जानें मिथुन लग्न के जातकों की कैसा होता है व्यक्तित्व, स्वभाव….

श्लोक

श्यामेरक्षणः कुञ्चितमूर्द्धजः स्त्रीक्रीडानुरक्तश्र्व परेङ्गितज्ञः ।

उत्तुङ्गनासः प्रियगीतनृत्तो वसन् सदान्तः सदने च युग्मे ॥३

अर्थ- यदि जन्म के समय मिथुन राशि हो या चंद्रमा मिथुन राशि में उदित हो तो जातक के नेत्र काले होते हैं और बाल घुंघराले। ऐसे जातक स्त्री-विलास में बहुत अनुरक्त रहते हैं परंतु बुद्धिमान होते हैं और दूसरे की मनसा समझ लेते हैं। इनकी नाक ऊंची होती है, और नाच गान के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग अपने मकान में (कमरे के बराबर) ही रहना पसंद करते हैं अर्थात मकान के बाहर मेष लग्न वालों की तरह इन्हें भ्रमण पसंद नहीं।

आकर्षक व्यक्तित्व और विशिष्ट शारीरिक बनावट

फलदीपिका के श्लोक के अनुसार मिथुन लग्न के जातकों की आंखें गहरी और काली रंग की होती है। इसके साथ ही इनके बाल घुंघराले या फिर हल्के कर्ली होते हैं। इनकी नाक काफी ऊंची होती है। इसी के कारण इनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक माना जाता है। इनके अंदर गुण होता है कि ये अपने हाव भाव के कारण लोगों के कारण काफी प्रसिद्ध होते हैं और दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षिक कर लेते हैं।

मिथुन लग्न वाले दूसरों के मन की बात समझने में माहिर

मिथुन लग्न के स्वामी बुध होते हैं, जिससे संवाद, तर्क-वितर्क और बुद्धि का कारक माना जाता है। इसी के कारण ये जातक काफी जिज्ञासु होने रे साथ चतुर और समझदार होते हैं। इनके अंदर ये गुण होता है कि ये सामने वाले की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं। इसके साथ ही ये दूसरों की मनसा को आसानी से समझ लेते हैं।

कला, संगीत और मनोरंजन के प्रेमी

मंत्रेश्वर जी के अनुसार, इस राशि के जातक कला प्रेमी भी होते हैं। इस लग्न के जातक संगीत, डांस, कला, एक्टिंग आदि में विशेष रुचि रखते हैं। इसी के कारण ये रचनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये अक्सर सामाजिक कार्यों को बसूबी निभाने के लिए जाने जाते हैं। ये अपने मिलनसार स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं।

मिथुन लग्न वालों की लव लाइफ

इनकी लव लाइफ काफी बेहतर रहती हैं। ये हर तरह के रिश्तों को महत्व देते हैं और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। इनकी बातचीत और संवाद करने की कला के कारण ये हर एक रिश्ते को मजबूत कर लेते हैं।

मिथुन लग्न वालों को ज्यादा घूमना पसंद नहीं

मिथुन लग्न वालों को घर में रहना काफी पसंद करते हैं। ये खाली समय में घूमने के बदले घर में सुकून से रहना अच्छा लगता है। ये निजी वातावरण में अधिक सहज महसूस करते हैं। इन्हें अपने परिचित परिवेश में रहना पसंद होता है। हालांकि आधुनिक जीवनशैली में यह गुण हर व्यक्ति में समान रूप से दिखाई दे। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये मेष लग्न की तरह घुमक्कड़ी नहीं होते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक ग्रंथों, विशेष रूप से फलदीपिका में वर्णित सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से सर्वमान्य तथ्य नहीं माना जाता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर या वैवाहिक जीवन केवल लग्न या राशि से निर्धारित नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक और परिस्थितिजन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। यहां दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे अंतिम सत्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।