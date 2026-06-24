Mesh Lagna Personality: वैदिक ज्योतिष में मेष राशि को पहली राशि माना गया है। इसका स्वामी मंगल ग्रह है, जो साहस, ऊर्जा, नेतृत्व और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। जिन लोगों का जन्म मेष लग्न में होता है या जिनका चंद्रमा मेष राशि में स्थित होता है, उनमें कुछ विशेष गुण और प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। ‘फलदीपिका’ ग्रंथ के नौवें अध्याय ‘राशिफल’ में हर एक लग्न के जातकों के स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन में आने वाली घटनाओं के बारे में काफी हद तक विस्तार से बताया है। इसके अनुसार मेष लग्न के जातक ऊर्जावान, सक्रिय और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। आइए ‘कुंडली रहस्य’ श्रृंखला में जानते हैं मेष लग्न के जातकों की पर्सनैलिटी के बारे में सबकुछ…

जन्म कुंडली का आधार है लग्न, जानिए कैसे तय करता है व्यक्तित्व, करियर से लेकर जीवन की अन्य घटनाएं

मेष लग्न के जातक साहस, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इनमें चुनौतियों का सामना करने की अद्भुत क्षमता होती है।

श्लोक

वृत्तेक्षणो दुर्बलजानुरुग्रो भोरुजले स्याल्लघुभुक् सुकामो।

संचारशीलश्चपलोऽनुतोक्तिव्रणाङ्किताङ्गः क्रियमे प्रजातः ॥१॥

मेष लग्न के जातकों की शारीरिक बनावट

इस लग्न के जातकों की आंखें सामान्यतः आकर्षक और गोल होती हैं। इनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास साफ नजर आता है। हालांकि कई बार इनके शरीर पर किसी पुराने घाव या चोट का निशान भी हो सकता है। ये लोग आमतौर पर चुस्त-दुरुस्त और सक्रिय जीवन शैली के साथ रहना पसंद करते हैं।

स्वभाव और व्यक्तित्व

फलदीपिका के अनुसार, मेष लग्न के जातक काफी निडर और साहसी होते हैं। ये किसी भी कार्य को करने से डरते नहीं हैं और हर चुनौतियों का सामना करते हैं। ये नए-नए कार्य करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। ये काफी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। ये काफी यात्राएं करते हैं और नए लोगों से मिलना-जुलना इन्हें पसंद है। ये काफी मिलनसार होते हैं।

हालांकि कई बार इनका उत्साह जल्दबाजी में बदल सकता है। ये तुरंत निर्णय लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसके कारण कभी-कभी गलतियां भी हो सकती हैं। फिर भी कठिन परिस्थितियों में इनका आत्मविश्वास इन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है।

शिक्षा और करियर

फलदीपिका के अनुसार, मेष लग्न के जातक शिक्षा ग्रहण करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। ये हमेशा किसी न किसी तरह से ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। करियर की बात करें, तो यह कई बड़े क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं। इस लग्न के जातक तकनीकी, प्रशासनिक, प्रबंधन, सेना, पुलिस, खेलकूद, इंजीनियरिंग और नेतृत्व से जुड़े क्षेत्रों में में अच्छा कर पाने में सफल होते हैं। इसके अंदर नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है, जिससे ये किसी प्रोजेक्ट या फिर टीम को अच्छे से लीड कर लेते हैं। ये हमेशा अपने साहस और त्वरित निर्णय के लिए जाने जाते हैं।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

मेष लग्न के जातक अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। ये अपने जीवनसाथी से कुछ भी छिपाते नहीं है। ये हर एक रिश्तों को बड़ी ही स्पष्टता और ईमानदारी से जीते थे। ये अपने साथी के साथ अच्छा वक्त बीताना पसंद करते हैं। हालांकि कभी-कभी इनका आवेगी स्वभाव रिश्तों में मतभेद का कारण बन सकता है।

स्वास्थ्य

मेष लग्न के स्वास्थ्य की बात करें तो सिर, आंखों और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं हो सकती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहेंगे। अपने खानपान, एक्सरसाइज और व्यापार का पूरा ध्यान रखें। इन जातकों के घुटने काफी कमजोर होते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक ग्रंथों, विशेष रूप से फलदीपिका में वर्णित सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से सर्वमान्य तथ्य नहीं माना जाता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर या वैवाहिक जीवन केवल लग्न या राशि से निर्धारित नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक और परिस्थितिजन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। यहां दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे अंतिम सत्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।