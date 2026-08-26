Mercury Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क, गणना, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है। बुध जब कन्या राशि में होते हैं तो उन्हें उच्च का माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कन्या बुध की स्वराशि भी है और इसी राशि में बुध अपनी उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं, इसलिए यह स्थिति बुध के लिए विशेष रूप से स्ट्रांग मानी जाती है।

ज्योतिष शास्त्र अनुसार 7 सितंबर को बुध का कन्या राशि में प्रवेश कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस गोचर का प्रभाव करियर, नौकरी, कारोबार, व्यापार, आर्थिक फैसलों और कार्यक्षमता पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर मेष, कुंभ, तुला और कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है। हालांकि वास्तविक फल जन्मकुंडली में बुध की स्थिति, दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह 7 सितंबर को दोपहर 1 बजकर 33 मिनट पर अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। वहीं यहां पर बुध देव 26 सितंबर तक विराजमान रहेंगे।

बुध गोचर का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ आपकी कार्यक्षमता की सराहना हो सकती है। प्रतियोगिता या कार्यस्थल पर चल रही किसी चुनौती में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार करने वाले जातकों को नए क्लाइंट, डील या बिजनिस संपर्कों से लाभ मिल सकता है।

बुध गोचर का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए बुध का कन्या राशि में आना रिसर्च, रणनीति, योजना और महत्वपूर्ण फैसलों के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। कारोबारियों को किसी पुराने निवेश, अटके हुए काम या व्यावसायिक योजना से फायदा मिलने की संभावना बन सकती है। पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में बातचीत और समझदारी से निर्णय लेना लाभदायक रहेगा।

बुध गोचर का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर करियर से जुड़े मामलों में नई ऊर्जा ला सकता है। नौकरी में आपकी बातचीत करने की क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। व्यापारियों के लिए नए संपर्क बनाना और नेटवर्क बढ़ाना फायदेमंद रह सकता है।

वहीं विदेश या दूर स्थान से जुड़े काम करने वालों को भी कोई सकारात्मक अवसर मिल सकता है। बुध को व्यापार और संचार का कारक माना जाता है, इसलिए इस दौरान कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों में विशेष लाभ की संभावना मानी जाती है।

बुध गोचर का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि बुध की अपनी राशि होने के साथ-साथ उसकी उच्च राशि भी है। इसलिए इस राशि में बुध का गोचर विशेष महत्व रखता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कन्या राशि वालों को इस दौरान आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और विश्लेषण करने की शक्ति में बढ़ोतरी महसूस हो सकती है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा को पहचान मिल सकती है।

साथ ही कारोबार करने वालों के लिए नई रणनीति बनाने, डील फाइनल करने और व्यापार विस्तार की दिशा में आगे बढ़ने का समय हो सकता है। बुध का कन्या में मजबूत होना विश्लेषण, लेखन, अकाउंटिंग, डेटा, व्यापार और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े कार्यों के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जाता है।

क्यों खास है कन्या राशि में बुध का गोचर?

ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, लेखन, गणना, व्यापार और विश्लेषण का प्रतिनिधि ग्रह माना जाता है। कन्या राशि में बुध अपनी उच्च अवस्था में होते हैं और यही कारण है कि इस गोचर को बुध की मजबूत स्थिति माना जाता है। ऐसे में जिन लोगों के काम का संबंध व्यापार, बैंकिंग, अकाउंटिंग, लेखन, संचार, तकनीक, डेटा या विश्लेषण से है, उन्हें इस अवधि में अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के अवसर मिल सकते हैं।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।