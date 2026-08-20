बुध गोचर 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार, गणना और संचार का कारक माना जाता है। जब बुध अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश करते हैं तो उनकी स्थिति बेहद मजबूत मानी जाती है। सितंबर 2026 में बुध कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार बुध का यह गोचर 7 सितंबर 2026 को होगा।

आपको बता दें कि कन्या बुध की स्वराशि होने के साथ-साथ उनकी उच्च राशि भी मानी जाती है। ऐसे में बुध का यहां गोचर व्यापार, नौकरी, शिक्षा, संचार और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मिथुन, सिंह, वृश्चिक और वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है।

बुध गोचर का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं। ऐसे में कन्या राशि में बुध का गोचर आपके लिए कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी बातों और सुझावों को महत्व मिल सकता है।

कारोबार करने वालों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है। नई डील, क्लाइंट या व्यापार विस्तार से जुड़े फैसले लाभ दे सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में योजना बनाकर आगे बढ़ना फायदे का सौदा रहेगा।

बुध गोचर का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

बुध का कन्या राशि में प्रवेश सिंह राशि वालों के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि, इंसेंटिव या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत मिल सकते हैं।

कारोबार में अटके हुए काम गति पकड़ सकते हैं। व्यापारियों को नए ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। हालांकि बड़े आर्थिक फैसले जल्दबाजी में लेने से बचना बेहतर रहेगा।

बुध गोचर का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना हो सकती है। नौकरी में पद या जिम्मेदारी बढ़ने के अवसर बन सकते हैं।

कारोबार करने वाले जातकों को नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। व्यापार में लाभ बढ़ाने के लिए नई रणनीति कारगर साबित हो सकती है। प्रतिष्ठा और संपर्कों में भी वृद्धि होने के योग हैं।

बुध गोचर का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि वालों के लिए बुध का कन्या में गोचर आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। निवेश, बचत और आय को लेकर बनाई गई योजनाएं फायदा दे सकती हैं। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।

कारोबार में नई डील या साझेदारी की संभावना बन सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट या काम के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें राहत मिल सकती है।

क्यों खास है बुध का कन्या राशि में गोचर?

बुध को कन्या राशि में मजबूत स्थिति प्राप्त होती है। इस दौरान व्यक्ति की तर्क क्षमता, विश्लेषण, गणना, संवाद और निर्णय लेने की क्षमता को बल मिलने की ज्योतिषीय मान्यता है। इसी वजह से व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर विशेष महत्व रख सकता है।

हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध का वास्तविक फल उसकी जन्म राशि, लग्न, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसे सामान्य राशिफल के रूप में ही देखना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।