Mercury Transit 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 7 सितंबर 2026 को बुध ग्रह अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, संचार, शिक्षा, लेखन, गणित, तकनीक और तर्क का कारक ग्रह माना जाता है। कन्या राशि बुध की स्वराशि होने के साथ-साथ उच्च राशि भी मानी जाती है, इसलिए इस गोचर का प्रभाव कई राशियों पर विशेष रूप से देखने को मिल सकता है।

माना जा रहा है कि इस दौरान विशेष रूप से कन्या, मिथुन, मकर और धनु राशि के जातकों के लिए करियर, कारोबार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में नए अवसर बन सकते हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली की ग्रह स्थिति पर भी निर्भर करता है।

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बुध गोचर का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

बुध का अपनी ही राशि में प्रवेश कन्या राशि के जातकों के लिए काफी अनुकूल माना जा रहा है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और प्रमोशन या वेतन वृद्धि के अवसर बन सकते हैं। व्यापारियों को नए ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। रुका हुआ धन मिलने के भी योग बन सकते हैं।

बुध गोचर का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के स्वामी भी बुध ही हैं। ऐसे में यह गोचर आपके लिए पारिवारिक सुख, संपत्ति और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। निवेश सोच-समझकर करने पर भविष्य में लाभ मिलने की संभावना रहेगी।

बुध गोचर का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर भाग्य का साथ दिलाने वाला माना जा सकता है। लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने लगेंगे। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में नए प्रोजक्ट मिलने की संभावना रहेगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।

बुध गोचर का धनु राशि पर प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए बुध का राशि परिवर्तन करियर के क्षेत्र में नई उपलब्धियां दिला सकता है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। व्यापारियों को बड़ा ऑर्डर या नई साझेदारी मिलने के योग बनेंगे। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। संचार, मीडिया, शिक्षा, आईटी और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

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क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।